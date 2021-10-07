Amazon, Hotel Transylvania 4'ün vizyon tarihini açıkladı

Amazon, gişe rekorları kıran Hotel Transylvania serisinin dördüncü filminin 14 Ocak 2022'de Prime Video'da yayınlanacağını açıkladı. İlk “Hotel Transylvania” filmi 2012'de gösterime girdi ve filmler, dünya çapında 1,3 milyar dolardan fazla hasılat elde etti.

Hotel Transylvania: Transformania isimli yeni filmde Brian Hull ve Brad Abrell, sırasıyla Dracula ve Frankenstein olarak orijinal yıldızlar Adam Sandler ve Kevin James'in yerini aldı. Kadroda ayrıca, Mavis rolünde Selena Gomez, Johnny rolünde Andy Samberg, David Spade, Steve Buscemi, Kathryn Hahn, Jim Gaffigan, Molly Shannon, Keegan-Michael Key ve Fran Drescher yer alıyor. Gomez ayrıca Michelle Murdocca ile birlikte yürütücü yapımcılık yapıyor.

Amazon Studios'un başkanı Jennifer Salke, "Hotel Transylvania'nın yıllar içindeki başarısı kendini gösteriyor. Dünyanın dört bir yanındaki izleyiciler, dahiyane Genndy Tartakovsky tarafından yaratılan filmlere aşık oldu ve son bölüm, inanılmaz bir yolculuğa mükemmel bir son veriyor. Sony, Genndy, Jennifer Kluska, Derek Drymon, Selena Gomez ve yetenekli yapım ekibiyle birlikte çalışarak bu komik, içimizi ısıtan filmi gelecek yılın başlarında müşterilerimize sunmaktan dolayı daha heyecanlı olamazdık.” dedi.