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Bilim / Teknoloji

Amazon'dan yüz tanıma teknolojisinin polis tarafından kullanımına erteleme kararı

11 Haziran 2020 20:59

ABD'de internet alışveriş sitesi ve teknoloji firması Amazon, geliştirdiği yüz tanıma yazılımının polis tarafından kullanılmasını bir yıl ertelediğini duyurdu. "Rekognition" yüz tanıma programı hakkındaki erteleme kararı, siyah George Floyd'un öldürülmesi üzerine polis şiddeti ve ırkçılığa karşı yapılan protestolar sonrasında geldi.

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