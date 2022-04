Amazon'dan God of War dizisi geliyor

PlayStation'ın popüler oyun serisi God of War'un dizi uyarlaması geliyor. Diziyi ise Amazon hazırlayacak.

Geçtiğimiz saatlerde Deadline'ın yaptığı habere göre Amazon, PlayStation'ın sevilen oyunu God of War'un dizisi için Sony ile görüşüyor.

Sony Pictures Television ve PlayStation Productions'ın bu sürece dahil olacağı söyleniyor ve projenin başında The Expanse'in baş yapımcıları Mark Fergus ve Hawk Otsby ile The Wheel of Time'ın baş yapımcısı Rafe Judkins'in olması bekleniyor.

Dizide oyuncu seçimi, anlatacağı hikaye şu an için büyük merak konusu.