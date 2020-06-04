Amazon çalışanlarından şirkete Covid-19 davası: Bizi ve ailemizi tehlikeye attılar

Amazon'un New York'taki Staten Island deposundaki çalışanları şirkete yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerini yeterli derecede almayarak kendilerini ve ailelerini tehlikeye attığı gerekçesiyle dava açtı.

Üç Amazon personelinin hazırladığı şikayette Amazon'un Covid-19 sürecini yürütürken kamu sağlığı önergelerine uyarken bir yandan çalışanları güvensiz koşullarda çalışmaya zorladığı belirtildi. Hazırlanan şikayette "Pek çok New York'lu eyaletin evde kalma çağrısına uyarak güvende kalırken Amazon deposu çalışanları ve aileleleri için ev bir tehlike haline geldi" ifadeleri yer aldı.

Şikayete göre, Amazon deposunda Covid-19'a yakalanan ilk personel Barbara Chandler, semptom göstermeye başladıktan sonra evindeki diğer kişilere de virüs bulaştırdı.

Amazon çalışanları, depolarda yeterli hijyen önlemlerinin alınmadığı, ücretli izin koşullarının zorlaştırıldığı ve ödemelerin geç yapıldığını savundu.

CNN'e konuşan Amazon sözcüsü Racheal Lightly, "Mart ayının ilk günlerinden 1 Mayıs'a kadar Amazon çalışanlarının süresiz bir şekilde işten uzak kalma hakkı vardı. 1 Mayıs'tan sonra da risk altında olan ya da çocuğuna ve ailesine bakması gereken personele izin verdik" dedi. Amazon, depolarında çalışan kaç kişinin Covid-19'a yakalandığını açıklamadı. Öte yandan bugüne kadar ABD'deki depolarda çalışan 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.