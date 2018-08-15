Amatör kulüp, 18 futbolcu satıp yerine 10 keçi aldı

Isparta'nın köklü kulüplerinden Gülspor, yetiştirdiği futbolculardan 18'ini satarak, elde ettiği 15 bin TL ile 10 keçi satın aldı. Bir çiftlikte bakımı yapılan keçilerden ilk yılda 4-5 bin lira süt geliri ve 20 yavru bekleniyor. Keçilerden elde edilen gelir, kulübün giderlerinde kullanılacak.

Isparta'da 1954 yılında kurulan kentin en eski ve köklü kulüplerinden Gülspor, yaklaşık 9 yıldır amatör lig yerine, 11-19 yaş arasındaki altyapı ve genç takımların katıldığı U gruplarında mücadele ediyor. Gülspor, hem Isparta'daki diğer amatör kulüplere, hem de liglerdeki profesyonel takımların altyapıları için futbolcu yetiştiriyor. Bordo beyazlı Gülspor, kulübün giderleri ve üretime katkı amacıyla ilginç bir projeye imza attı. Bu yıl yetiştirdiği 18 futbolcusunu amatör kulüplere 15 bin TL karşılığında satan kulüp, karşılığında 10 keçi satın aldı. Yaklaşık 150 futbolcunun bulunduğu kulübün 10 da keçisi oldu.

18 futbolcu parasıyla 10 keçi aldı

Gülspor'un 16 yıldır başkanlığını yapan Kenan Büyükleblebi, temel hedeflerinin futbolcu üretimi olduğunu belirtti. Son olarak 15 bin TL'ye Isparta'daki amatör kulüplere 18 futbolcu satışı yaptıklarını kaydeden Büyükleblebi, “Oradan aldığımız ücretle de daha iyi gençler yetiştirmek için keçi yetiştirmeyi karlı gördük. 10 keçi aldık. Gençlere daha fazla gelir kaynağı olacak. Bunun iki nedeni var. Hem kulübümüz menfaati için, hem de hangi sektör olursa olsun, ister futbol, ister hayvancılık olsun, diyelim ki bir ülkenin 100 kilo et ihtiyacı varsa, bunun 40 kilosunu dışarıdan alıyorsa, aslında bu ülkenin yüzde 40'ı işgaldir. Futbolcu bakımından da böyledir. Burada üretime de katkı sağlamış oluyoruz" dedi.

Hedef, 6 yılda 140 keçi

Satın alınan keçilerin bir çiftlikte bakımının yapıldığını anlatan Büyükleblebi, Türkiye'nin yerli ırkı olan, hem süt, hem de et olarak değerlendirilebilecek Halepli cinsi keçiler olduğunu söyledi. Bir keçinin yılda ortalama 600 litre süt verdiğini, sütün kilogram fiyatının 4 lira olduğunu aktaran Büyükleblebi, “Bakım giderleri çıktıktan sonra 4-5 bin TL kar bekliyoruz. Aynı zamanda keçilerin doğumuyla sayı artacak. 6 yıl sonunda kulübün 140 keçisinin olmasını hedefliyoruz" dedi.