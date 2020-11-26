Amatör gökbilimci, 43 yıllık ''Wow'' gizemi için olası kaynak bulduğunu açıkladı

Amatör gökbilimci Alberto Caballero, 1977 yılında tespit edilen ve 43 yıldır kaynağı bulunamayan ‘’Wow sinyali’’ için olası bir kaynak bulduğunu açıkladı.

The Exoplanets Channel Youtube kanalının kurucusu aynı zamanda amatör gökbilimci Caballero, kötü şöhretli ‘’Wow Sinyali’’ kaynağına dair yeni bir kanıt buldu.



Gökbilimci, arXiv ön baskı sunucusuna yüklediği makalesinde, Gaia veritabanında akıllı yaşamı destekleyebilen bir dış gezegene ev sahipliği yapabilecek olası güneş benzeri yıldızlar için arama yaptığını anlatıyor. Caballero, kaynağın başka bir yaşam formundan gelmiş olabilme ihtimalinin ve bunun bir dış gezegende yaşam olduğu anlamına geldiği sonucuna vardı.







Jerry Ehman: Wow!

1977 yılında ABD’nin Ohio eyaletinde gökbilimciler Delaware'de bulunan Big Ear Radyo Teleskobu ile çalışıyordu. Uzayda bir yerden benzersiz, güçlü bir sinyal kaydeden gökbilimcilerden Jerry Ehman, hızlı çıktı aldıkları raporda ‘’Wow!’’ kelimesini kullandı. 72 saniye süren bu benzersiz sinyali yıllarca süren çalışmalara rağmen kimse açıklayamadı. O zamandan bu yana, birçok insan bu kadar güçlü ve benzersiz bir sinyalin tek açıklamasının dünya dışı zeki yaşam olduğunu öne sürdü.

Caballero ise bu mantığı takip ederek, halka açık Gaia veritabanında böyle bir yıldız aramaya başladı.

Gaia veritabanı, Avrupa Uzay Ajansı tarafından yönetilen Gaia gözlemevinde çalışan bir ekip tarafından oluşturuldu.

Proje 2013 yılında tekrar başlatıldı. Bugüne kadar yaklaşık 1,3 milyar yıldız haritası çıkaran ekip, şimdiye kadar oluşturulmuş en iyi gece gökyüzünün haritasını oluşturmak için istikrarlı bir şekilde çalıştı. Caballero, çalışması sonucunda Dünya'nın da içinde yer aldığı Güneş Sistemi'nin tek yıldızı olan Güneş’e oldukça benzeyen ‘’2MASS 19281982-2640123’’ isimli yıldızının ‘’Wow sinyali’’nin kaynağı olabileceğini iddia etti.

Ancak bilim insanları kaynağın doğrulanması için gökbilimcilerin söz konusu iddia üzerinde çalışma yapması gerektiğinin altını çiziyor.