Amatör futbolcuya infaz

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde amatör kümede top koşturan 27 yaşındaki Mahmut Karadeniz, motosikletiyle seyrederken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Turgutlu ilçesinde, amatör futbolcu uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

İstasyonaltı Mahallesi Yaprak Sokak'ta motosikletiyle seyreden Manisa amatör küme takımlarından Alemspor'un futbolcusu Mahmut Karadeniz (27), silahlı saldırıya uğradı.

Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Karadeniz'in, başından vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Karadeniz'in cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilişkin ilk incelemede Mahmut Karadeniz'in, 2011 yılında iki aile arasında çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada yaralandığı belirlendi.

Amatör futbolcu Karadeniz'in, aynı zamanda inşaatlarda işçi olarak çalıştığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.