T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Amatör futbolcuya infaz

Turgutlu ilçesinde, amatör futbolcu uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü

17 Şubat 2013 11:16

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde amatör kümede top koşturan 27 yaşındaki Mahmut Karadeniz, motosikletiyle seyrederken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Turgutlu ilçesinde, amatör futbolcu uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

İstasyonaltı Mahallesi Yaprak Sokak'ta motosikletiyle seyreden Manisa amatör küme takımlarından Alemspor'un futbolcusu Mahmut Karadeniz (27), silahlı saldırıya uğradı.

Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Karadeniz'in, başından vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Karadeniz'in cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilişkin ilk incelemede Mahmut Karadeniz'in, 2011 yılında iki aile arasında çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada yaralandığı belirlendi.

Amatör futbolcu Karadeniz'in, aynı zamanda inşaatlarda işçi olarak çalıştığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

manisatugutlufutbolcucinayetinfaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24