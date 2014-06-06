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Amasya'da yapılmak istenen akaryakıt istasyonuna durdurma kararı

Piknik alanına yapılmak istenen akaryakıt istasyonuna mahalle sakinleri, siyasiler ve sivil toplum kuruluşları tepki göstermişti

06 Haziran 2014 21:24

Amasya'nın Hızırpaşa Mahallesi'nde park alanının akaryakıt istasyonu yapılmak istenmesi üzerine 20 yaşındaki Tuba Kalelioğlu tarafından dün Samsun 2'nci İdare Mahkemesi'ne açılan iptal davasında karar alındı. Mahkeme, park alanı için Amasya Belediyesi'nin 07 Kasım 2006 tarihli revizyon imar planının, 09 Ağustos 2008 tarihli arsa ve arazi düzenlemesi işleminin ve 23 Mayıs 2014 tarih 2014/101 sayılı yapı ruhsatı işleminin iptali ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Piknik alanının ağaçların kesilerek benzin istasyonu yapılmak istenmesine mahalle sakinleri, siyasiler ve sivil toplum kuruluşları tepki göstermiş, alanda nöbet tutmuştu.

Radikal’de yer alan habere göre, Amasya Baro Başkanı Ahmet Melik Derindere, mahkemenin idarenin savunması alınıncaya kadar yürütmeyi durdurma kararı verdiğini belirterek, "Şu an için amacımıza ulaştık. Mahkeme savunmanın alınmasının ardından tekrar değerlendirme yapacak. Tarafları dinleyecek, delilleri değerlendirecek daha sonra nihai kararını verecek. Mahkemeye de biz teşekkür ediyoruz. Çok hızlı bir karar verdiler. Beklediğimiz bir karar oldu" dedi. 

Öte yandan Amasya Belediye Başkanı AKP Cafer Özdemir de, akaryakıt istasyonu için verilen ruhsatın iptali için idare mahkemesine dava açtıklarını dile getirdi.

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