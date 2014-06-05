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Amasya'da ağaç eylemi sürüyor

Amasya'da benzin istasyonu yapılmak istenen piknik alanındaki eylem devam ediyor

05 Haziran 2014 20:02

Amasya’da, vatandaşların kullandığı piknik alanındaki ağaçların kesilerek benzin istasyonu yapılmak istenmesine mahalle sakinleri, siyasiler ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisi sürüyor.

İmar izni verdiği gerekçesiyle Amasya Belediyesi önünde açıklama yapmak için toplanan grup Akbilek Mahallesi’ne kadar yürüdü.

Burada toplanan gruplar bekledikleri sonucu alana kadar eyleme devam edeceklerini belirtti.

Daha sonra eylemciler davul zurna eşliğinde halay çekip oynadılar.

Ağaçların fidan olduğu dönemlerde arsaya gelerek ağaçları suladıklarını anlatan yaşlı bir kadın, parka dinlenmek için sürekli geldiklerini belirtti.

Arsada yaklaşık 130 ağacın olduğunu belirten eylemciler ise 30 ağacın kesildiğini geriye kalan ağaçları takip için numaralandırdıklarını kaydetti.

Amasya İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, eylemin yapıldığı yere gelerek eylemi gerçekleştiren grup temsilcileri ile görüştü.

Amasya Belediyesi önünde toplanan grup adına açıklama yapan Eğitim-Sen Amsaya Şubesi Başkanı Sedar Gül, "TCDD'ye ait arsa, gerekçesi ve yöntemi halkımızdan saklanarak Türk Petrolleri Anonim Şirketi’ne devrediliyor" diye konuştu.

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