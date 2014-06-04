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Piknik alanındaki ağaçlar kesiliyor, yerine benzinlik yapılıyor

Amasya'da bir park alanına benzinlik yapılmak istenmesinin ardından mahalliler nöbete başladı

04 Haziran 2014 12:35

Amasya'da parklarındaki ağaçların kesilip yerine benzin istasyonu yapılmasını istemeyen vatandaşlar sabaha kadar nöbet tuttu.

Amasya’da vatandaşların hafta sonları kullandığı piknik alanında ağaçları keserek akaryakıt istasyonu yapılmak istenmesi mahalleliyi ayaklandırdı.

Ayaklanan mahallelinin direnişi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Amasya merkezde, ağaçların kesildiğini gören vatandaşlar, yapılmak istenen akaryakıt istasyonunun hem mahalle için tehlike oluşturduğunu hem de yeşillik alanın dinlenmek için kullanıldığını belirterek duruma tepki gösterdi. Borsa İlkokulu’na 50 metrelik mesafede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’na (TCDD) ait 3,5 dönümlük arsanın, bir petrol şirketine satıldığı ve oradan da ihale ile 49 yıllığına başka bir şirkete kiraya verildiği iddia edildi.

Haftanın 7 günü vatandaşlar tarafından kullanılan arsayı 49 yıllığına kiraladığı öne sürülen şirket, arsanın çevresini kapattı. Şirket, ellerinde motorlu testere ile adamlarını göndererek arsadaki ağaçları kesmeye başlayınca ortalık bir anda karıştı. Motorlu testerelerin sesini duyan vatandaşlar yıllardır piknik alanı olarak kullandığı arsaya koştu.

Bir anda ortalığın gerilmesi ile birlikte ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Açıklamalar karşısında bir türlü ikna olmayan vatandaşlar, arsa etrafındaki sacdan yapılmış duvarı yıktı.

Olay yerine gelerek vatandaşları sakinleştirmek isteye Amasya Barosu avukatlarından Umut Yolcu, Amasya Barosu’na giderek, arsaya yapılacak olan benzin istasyonuna verilen ruhsat ve izinler için iptal istemli dava açılması için başvuru yapacaklarını söyledi. Avukat Yolcu, Amasya Barosu’nun konuyla ilgilenmediği taktirde çevrede bulunan vatandaşları dava açmak için örgütlemeye hazır olduklarını belirtti.

Sabaha kadar ağaç kesilmesin diye nöbet tutanlardan bir kişi ''Bir ağaç bir evlat demek'' diye isyan etti.

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