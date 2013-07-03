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Amanos Dağları'nda uyuşturucu operasyonu sürüyor

Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat timleri Amanos Dağları'nda 6 noktaya düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda, 250 bin 149 kök Hint keneviri ele geçirdi.

03 Temmuz 2013 16:13

Zırhlı ve personel taşıyıcı araçlarla, merkeze bağlı Gülderen ve Karlısu köylerine ulaşan jandarma özel harekat timleri, dağlara çıkış yollarını kontrol altına alarak, sivillerin geçişine izin vermedi. Operasyona  rütbeli ve rütbesiz 144 asker katıldı.

Dün saat 21.00 sıralarında başlayan operasyonda, daha önceden belirlenen 6 noktada yapılan arazi taramalarında, 39 tarlada ekili halde 250 bin 149 kök Hint keneviri ele geçirdi. Hint kenevirleri, askeri yetkililerin kontrolünde yakılarak imha edildi. Arazinin ormanlık olması nedeniyle, Hint kenevirlerinin yakılması sırasında olası yangın tehlikesi ve uyuşturucu tacirlerinin ormanlık alanda yangın çıkartma ihtimaline karşı, operasyona Orman İşletme Şefliğine ait 2 yangın söndürme aracı da eşlik etti.

20 Haziran'da Amanos Dağları'na yapılan operasyonda bir milyon kök Hint keneviri ele geçirilmiş, operasyondan rahatsız olan uyuşturucu tacirleri dağlardaki 3 ayrı noktada orman yangını çıkartmış, yangında 120 dekar kızılçam ormanı zarar görmüştü.

Jandarmanın, Amanos Dağları'ndaki operasyonu sürüyor.

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