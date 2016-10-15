Amanda Cerny: Cafer'in havalı bir bıyığı vardı!

Vine'da çektiği videolarla ABD'de fenomen olan Amanda Cerny'nin, kendisini Yozgatlı olarak tanıtan bir 'Cafer Lalek' rumuzlu Türk Twitter kullanıcısıyla flörtü, sosyal medyada yeni paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. 'Cafer Lalek' hesabının gerçek kullanıcısının fotoğrafını paylaşarak kendini ifşa etmesinin ardından konuyla ilgili konuşan Amanda Cerny “Cafer’i rastgele seçmiştim, havalı bir bıyığı vardı. Cafer’in hesabı sahte çıksa da ben onun, ilgimi çeken Türk erkeklerinin nezaketini temsil ettiğini düşünüyorum” dedi.

Amanda Cerny’nin Hürriyet’e yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

Tüm bu deneyim beni çok mutlu etti. Türkiye’nin halkı sevgi dolu, herkese kucak açıyorlar. Türk kültürünü daha da iyi öğrenmek ve onlarla birlikte büyümek beni heyecanlandırıyor.

Daha önce de Türkiye ve Türklerle bir bağlantım vardı. Çünkü İstanbul ve Türkiye sosyal medyada benim için hep güçlü bir hayran tabanı oluşturdu. Komedi videolarımı ve viral paylaşımlarımı çoğu Türk’ün sevdiğini ve paylaştığını görüyordum. İçeriklerimle oradaki hayranlarımı güldürmeye ve mutlu etmeye devam etmeyi umuyorum.

Cafer Lalek adlı hesapla mesajlaşmaları

Benim için tamamen sürpriz oldu. Her gün hayranlarımdan binlerce mesaj geliyor. Cafer’e cevap vermeyi rastgele seçtim çünkü çok tatlıydı ve beni misafirperverce kendi ülkesine davet ediyordu. Havalı bir bıyığı da vardı!!! Haha. Buna kader diyebilirsiniz. Cafer’in hesabı sahte çıksa da, ben onun, ilgimi çeken Türk erkeklerinin nezaketini temsil ettiğini düşünüyorum. O Türkiye’ye sevgimi daha da artırdı.

Türkiye’de bir reklam filmi çekeceği için böyle bir projeyle başvurduğu iddiaları ile ilgili olarak Amanda Cerny şöyle konuştu:

“Şu anda Londra’dayım, ardından Amsterdam’da işlerim var ve sonra çekimler için Los Angeles’a dönmem gerekiyor” diyen Cerny, buna karşın vakit bulursa Türkiye’yi ziyaret etmek istediğini belirtti.

Ne olmuştu?

Cafer Lalek ve Cerny 'nin Twitter üzerinden birbirleriyle yaptıkları mesajlaşmalar son günlerde sosyal medyanın gündemine oturdu. Kendisini 'Yozgatlı Dayı' olarak tanıtan Cafer Lalek'in Cerny'i Yozgat'a davet etmesinin ardından elinde bir yüzük tutan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmış ve 'Yozgatlı Dayı' Cafer Lalek'e evlilik teklifinde bulunmuştu. Cerny'e sosyal medyada 'Yenge' yakıştırması yapılmıştı.