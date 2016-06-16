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Sağlık

"Aman sıcak çay içmeyin, gırtlak kanseri riskini ciddi oranda artırıyor!"

Uluslararası Kanser Araştırmaları Merkezi, içeceklerin sıcakken tüketilmesinin kanser riskini artırdığını açıklamıştı

16 Haziran 2016 15:20

Uluslararası Kanser Araştırmaları Merkezi'nin içeceklerin çok sıcakken tüketilmesinin kanser riskini artırdığını açıklaması yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Atatürk Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Atila Eroğlu, "Aman ha sıcak çay içmeyin. Ciddi oranda yemek borusu, gırtlak kanseri riskini artırıyor" diyerek vatandaşları uyardı.

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Prof. Eroğlu, şunları söyledi:

"Biz bununla ilgili geniş bir çalışma yaptık. Dünya Sağlık Örgütü ve diğer kuruluşlarla da iş birliği içerisindeyiz. Konuyla ilgili olarak yaptığımız araştırmaya göre yaklaşık 3 derece bekletildikten sonra sıcaklık 65,63 derecenin aşağı düşüyor. Çay içildiği yere ısıtıcı da getirilir, çayı sıcak tutsun diye. Kesinlikle yanlış bir uygulama. Aman ha sıcak çay tüketmeyin. Ciddi oranda yemek borusu, gırtlak kanseri riskini artırıyor."

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