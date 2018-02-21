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Yaşam

Amal ve George Clooney'den silah kontrolü kampanyasına 500 bin dolarlık bağış

ABD'de 17 kişinin hayatını kaybettiği lise saldırısının ardından lise öğrencileri "Hayatlarımız için Yürüyüş" başlıklı bir kampanya başlattı

21 Şubat 2018 23:40

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan bir liseye düzenlenen ailahlı saldırıda 17 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından saldırıdan kurtulan lise öğrencileri 24 Mart’ta ‘March for our lives’ (Hayatlarımız için Yürüyüş) adlı bir eylem gerçekleştireceklerini duyurdu. George Clooney ve insan hakları avukatı olan eşi Amal Clooney 500 bin dolar bağış yapacaklarını açıkladılar.

Euronews'da yer alan habere göre, Clooney çifti ‘ülkenin dört bir yanından yürüyüşe katılacak bu cesaretli gençlere, çocuklarımız Ella ve Alexander adına 500 bin dolar bağışlıyoruz' açıklamasında bulundu. Clooney çifti ayrıca, ABD’de silah kontrolü için gerekli tüm yasal çalışmaların yapılmasını istediklerini belirterek 24 Mart’ta Washington D.C.’de yapılacak yürüyüşe katılacaklarını söyledi.

Clooney çiftinin bu açıklamasından sonra ise Oprah Winfrey, Steven Spielberg ve Kate Capshaw gibi ABD'nin tanınmış isimleri de hayatta kalan öğrencilerin başlattığı kampanyaya bağışta bulunacaklarını ifade etti.

Oprah Winfrey Twitter üzerinden “George ve Amal, size ne kadar katılsam azdır” diyerek kendisinin de 500 bin dolar bağış yapacağını belirtti.

Stoneman Douglas Lisesi öğrencileri, ABD’de silah erişiminin zorlaştırılması ve silah satışlarının kontrol edilmesi üzerine bazı eylemler düzenlemişti.

Ayrıca bireysel silahlanmanın önüne geçebilmek için ABD'de liseliler tarafından birçok protesto düzenlenmiş, politikacılar 'silah şirketleri lobilerine boyun eğmekle' suçlanmıştı.

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