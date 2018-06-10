Amal Clooney: Evde kaldığımı düşünürken George ile tanıştım

Dünyaca ünlü aktör, yönetmen ve yapımcı George Clooney (57), bu yıl 46’ncısı düzenlenen American Film Institude Awards’ta ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahibi oldu.

Posta'da yer alan habere göre, aktör, Los Angeles’ta düzenlenen ödül gecesine eşi Amal Clooney (40) ile beraber katıldı.

Amal Clooney, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"35 yaşında tam evde kalmış olduğum gerçeğiyle yüzleşmişken George ile tanıştım. O sıralar, Londra’daki dairemde gizli saklı buluşup vakit geçiriyorduk. O anda ne olduysa, ondan başkasıyla olmak istemediğime karar verdim."

Amal Clooney sözlerine şöyle devam etti: Geçirdiğimiz 5 yılın sonrasında da hiçbir şey değişmedi. O hala hayran olduğum ve gülümsemesiyle kalbimi eritebilen tek insan. Sevgilim, seninle bulduğum aşk her zaman bulmayı umduğum bir aşktı.”