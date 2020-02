Amadeus, sektörde inovasyon için NDC-X programını oluşturuyor

ANKARA, (DHA) - AMADEUS, NDC\'nin endüstriyelleşmesini ve bütün seyahat sektörü oyuncularının başarısını teşvik etmek için özel bir program oluşturduğunu duyurdu. Amadeus\'un havayolu faaliyetlerinde hem IT hem de dağıtım bölümlerinde çeşitli liderlik rolleri üstlenmiş olan Gianni Pisanello NDC-X programına önderlik edecek.

Küresel seyahat endüstrisi için ileri teknoloji çözümlerinin önde gelen sağlayıcısı ve işlemcilerinden Amadeus, NDC-X ile iş dünyasından uzmanları bir araya getirerek bu standardın pratik kullanımına odaklanacak; test et ve öğren yaklaşımını kullanarak sektöre geliştirilmiş kabiliyetler sunacak. NDC-X programı, Amadeus\'un sektörün dijitalleşmesi ve NDC üzerine kurulu ticari olanaklar yaratmak üzerine yaptığı çalışmaların devamı niteliğinde olacak.

Pazarlama tekniklerinin yeni gelirleri ve iş olanaklarını teşvik etmesiyle yolcuların, markaların onları tanımasına ve tekliflerini buna göre şekillendirmeleri doğrultusunda seyahat sektörü artan kişiselleştirmeye doğru ilerliyor. IATA tarafından oluşturulan New Distribution Capability (NDC, Yeni Dağıtım Kabiliyeti), seyahat sektörü için büyük umutlar vadeden, havayolu şirketlerinden seyahat acentelerine kadar tüm seyahat şirketlerinin seyahat dağıtımı ve pazarlamasını geliştirmesini sağlayacak XML temelli bir veri iletim programı standardı.

Standardın gelişimi ve sektörün hazır olması açısından kritik bir noktada olduklarına dikkat çeken NDC-X programı Başkan Yardımcısı Gianni Pisanello, “NDC\'nin gerçekten başarılı olması sadece protokol için değil ancak nasıl uygulandığına dair de gerçek bir standart oluşturmamız gerekli. Aynı zamanda seyahat satıcılarının ihtiyaçlarını karşıladığına ve yatırım teşvik edecek doğru ekonomisi olduğuna emin olmamız lazım. Amadeus olarak, NDC\'yi bütün seyahat oyuncularının işine yarayacak duruma getirme sorumluluğumuzun farkındayız ve bunu NDC-X programımızla sağlayacağız.ö dedi.

NDC-X programının Amadeus için stratejik bir öncelik olduğunu vurgulayan Amadeus Seyahat Kanalları Kıdemli Başkan Yardımcısı Decius Valmorbida, “Amacımız, yolcular için teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak daha iyi yolculuklar oluşturmak. Bu çapraz program, hem seyahat satıcıları hem de havayolu müşterileriyle çalışarak tam olarak bunu sağlamayı hedefliyor. Başarılı olması için doğru kaynakları yönlendirdik ve sektörde başarısı kanıtlanmış güçlü bir lider atadık.ö diye konuştu.

Amadeus Havayolları Kıdemli Başkan Yardımcısı Julia Sattel ise “NDC, seyahat sektörü için büyük bir potansiyele sahip; havayolları ve seyahat satıcılarının işlerini adapte etmek ve yolculara daha iyi bir hizmet sunmak için çeşitli yollar denemesiyle ortaya çıkan daha büyük bir dijitalleşme tablosunun parçası. Arka plandaki ağır iş makinaları gibi olarak gördüğümüz merchandizing, dinamik fiyatlama, cloud hizmetleri gibi alanlarda havayolu müşterilerimizin gelişen teknoloji ihtiyaçlarını çözmek için Amadeus olarak çok yoğun çalışıyoruz. Bu da NDC\'yi ve gelişmiş perkandeyi bir gerçeğe dönüştürecek.\"