“Amacımız kısır günlerinde bile bilimin konuşulması”

İSTANBUL, (DHA) - MEDİPOL Üniversitesi\'nde kurulup bugüne kadar yurt genelinde yaşam bilimlerinden sanata, mühendislikten sosyal bilimlere farklı alanlarda 700\'ü aşkın faaliyet düzenleyen Geleceğin Bilimi Hareketi amaçlarını \" Komşular arası kısır günlerinde bile bilimin konuşulması\" diye açıkladı. 3-4 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan Geleceğin Bilimi Forumu \'18, bilime meraklı tüm gençleri Medipol\'e davet ediyor.

Farklı ülkelerden, yaşlardan ve ilgi alanlarından öğrencileri bir araya getiren Geleceğin Bilimi Hareketi, gençleri özgürce ve beraberce akademik çalışma yapmaya yönlendiren sıra dışı bir hareket. Sinir bilimden mimariye, robotikten psikolojiye, sivil toplumdan uzaya akla gelebilecek pek çok alanda kurulan bu atölyelerde katılımcıların belirlediği ortak müfredat işlenirken yine atölye olarak belirlenen hedefler gerçekleştirilmeye çalışılıyor.

\"AYNI HAFTA İÇERİSİNDE ONLARCA FARKLI FAALİYET YAPIYORUZ\"

Geleceğin Bilimi Hareketi Koordinatörü Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Muhammed İkbal Alp, \"Aynı hafta içerisinde onlarca farklı faaliyet yapılabiliyoruz. Örneğin uzay atölyesi gözlem yaparken, pedagoji atölyesi tanışma oyunları düzenliyoruz, geleneksel tedavi atölyesi alanında uzman kişiyle söyleşi yapıyor ya da sosyal değişim atölyesi mülteci çocuklara yönelik bir faaliyet yapabiliyoruz\" dedi.

SURİYELİ ASTRONOT, UZAYI ANLATTI

İlki 2016 yılının mart ayında düzenlenen Geleceğin Bilimi Forumu, Gelecek Akademisi\'nde üretilen fikirlerin ve projelerin konuşulduğu, farklı alanlardan öğrencilerle akademisyenlerin eş zamanlı oturumlarda paylaşımlarda bulunduğu bir organizasyon. Suriye Hava Kuvvetleri\'nde görev yaparken Sovyetler Birliği’nin programı kapsamında uzaya giden ilk Suriyeli astronot Muhammed Ahmet Faris’in Forum kapsamında yaptığı konuşma gençlere ilham vererek uzayı anlattı.

6-12 YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN GELECEK MUHAFIZLARI

Geleceğin Biliminin 6-12 yaş grubuna hitap eden projesi olan Gelecek Muhafızları, geleceğe değer katacak potansiyel öğrencileri keşfederek erken yaşlardan itibaren desteklemeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz ay Muş’ta mayın tespiti yapabilen casus drone geliştiren 5. sınıf öğrencisi Mert Delibalta’yı Medipol Üniversitesine davet edip araştırmacılarla buluşturan ekip, yetenekli çocuklar için gönüllü bir mentorluk sistemi kuracağını belirtti.

MÜLTECİLER İÇİN ÇOCUK İFTARI

Geçtiğimiz günlerde mülteci çocuklara yönelik bir Çocuk İftarı düzenleyen Gelecek Muhafızları ekibinin yeni projesi bir Çocuk Olimpiyatları düzenlemek. Mahallelerde başlayıp ilçelerde devam ettirilecek olan projenin finalinde yaz sonunda Çocuk Olimpiyatları\'nın gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

“BABAANNEMİZ VE ANNEANNEMİZ DE HEDEF KİTLEMİZDE”

Gelecek Meclisi İstanbul Delegesi Fatma Güngör Gelecek Hareketini şu şekilde anlatıyor:

\"Farklı şehirlerden İstanbul’a gelip ve burada öğrenimi devam eden gönüllülerden oluşan Gelecek Meclisi, Geleceğin Bilimi çalışmalarının ülke çapında yaygınlaşmasında önemli bir yere sahip. Gelecek Hareketi bugüne dek 30’dan fazla şehirde gönüllü kitlesi oluşturmayı başardı. Fuarlara katılan, öğrenci yurtlarında ve üniversitelerde etkinlikler düzenleyen hareket, Anadolu’nun irili ufaklı şehirlerinde gönüllülerin bir araya gelip hayallerini paylaştığı ve aylık planlamalar yaptığı Hayal Geceleri düzenleniyoruz. Hedefimiz Geleceğin Bilimini her bölgeye, her şehre ve her mahalleye tanıtmak. Böylece aile meclislerinde annelerimizin kısır günlerinde bile bilim konuşulmasını amaçlıyoruz. Yani babaannelerimiz, anneannelerimiz ve kuzenlerimiz de hedef kitlemizde yer alıyor.”

GBF’18’DE BİLİMSEVERLERİ NELER BEKLİYOR?

2018\'de gerçekleştirilecek olan 3. Geleceğin Bilimi Forumu\'nda 4 farklı oturum, workshoplar ve sergi-poster alanı yer alacak. Sanat, sosyal bilimler, yaşam bilimleri ve mühendislik gibi 4 ana temadan renklerin bulunacağı bir bilim festivali ziyaretçilerini bekliyor. geleceginbilimi.com sitesinde ve tüm sosyal medyada duyuruya çıkan gönüllüler, forumda yer alacak çalışmalarını sunmaya başladı.

Oturumlarda teorik bilginin tecrübe ile anlam kazanacağı, workshoplarda bilgi ve hayalin pratiğe döküleceği, EXPO alanları ile merak edilen her ne varsa içinde kaybolunacağı bir forum için sayılı günler kaldı.

