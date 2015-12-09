Alzheimer'ın tedavisi mi bulundu?

Güney Koreli bilim insanları, fareler üzerinde yaptıkları çalışmada, beyinde Alzheimer'a sebep olan amiloid plaklarını yok eden bir molekül buldu. Nörologlara göre buluş, hastalığın en son evresinde bile üstesinden gelinebilecek bir yol olduğu anlamına geliyor.

BBC'nin haberine göre, Nature Communications dergisinde yayınlanan çalışmada, EPPS adı verilen molekülün Alzheimer hastalığına sebep olan plakları farelerin beyninden temizlediği, öğrenme ve hafızayı güçlendirdiği belirtildi. Çalışma kapsamında, bilim insanlarının iki hafta boyunca farelerin içtiği suya EPPS molekülü kattıkları ve sonraki üç ay boyunca fareleri gözlemledikleri kaydedildi.

Buna göre normal su verilen farelerle karşılaştırıldığında, EPPS molekülü alan farelerin hafıza ve öğrenmede daha iyi performans gösterdiği tespit edildi. Deney sonucunda, EPPS molekülü verilen farelerin beyninde öncesine nazaran çok daha az plak oluştuğu ifade edildi.

Nöroloji uzmanları, çalışmanın en son evrede bile Alzheimer hastalığının üstesinden gelecek bir yol olduğu anlamına geldiğini söyledi. Fareler üzerinde uygulanan metodun, insanlarda aynı sonucu verip vermeyeceğine dair kesin bir kanıt bulunmuyor.

Hâlâ etkili bir tedavi yöntemi yok

İlk kez 1906 yılında Alman bilim adamı Alois Alzheimer tarafından tanımlanan ve 65 yaş üstü kişilerde beyin dokularında ağır hasara neden olan Alzheimer için hala etkili bir teşhis ve tedavi yöntemi bulunmuyor.

Hastalığı önlemek ve tedavi bulmak için yapılan araştırmaların büyük bir kısmı sonuçsuz kalıyor. Belirtiler, hastalığın başlangıcından sonraki 10 yıl içinde ortaya çıktığı için teşhis konulduğunda tedavi için çok geç kalınmış oluyor.

Dünyada yaklaşık 50 milyon Alzheimer hastası olduğu, 2050'ye kadar bu sayının 135 milyona yükseleceği tahmin ediliyor.