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Sağlık

Alzheimerı erken teşhis yöntemi geliştirildi

Güney Koreli bilim adamları, alzheimer hastalığının erken teşhisinde kullanılacak bir biyogösterge geliştirdi

23 Ekim 2017 20:11

Güney Koreli bilim adamları, alzheimer hastalığının erken teşhisinde kullanılacak bir biyogösterge geliştirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Bilim, Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri Bakanlığı, Seul Ulusal Üniversitesinden Moon In-hee öncülüğündeki ekibin, kan örneklerinde "beta-amiloid" adlı proteini tespit edebilen bir kit geliştirdiğini açıkladı.

"Beta-amiloid" proteininin beyindeki varlığı , alzheimerın erken belirtilerinden sayılıyor.

Moon, geliştirdikleri biyogöstergenin yüzde 90 doğru tanı koyduğunu kaydetti.

Kullandıkları teknolojinin öncekilerden farklı olduğunu belirten Moon, bu sayede hastalığın görünür belirtisi ortaya çıkmadan , alzheimerı teşhis edebileceklerini ifade etti.

Alzheimer hastalığı için hala etkili bir teşhis ve tedavi yöntemi bulunmuyor.

Görünür belirtileri, genellikle hastalığın başlangıcından sonraki 10 yıl içinde ortaya çıkan, alzheimerda teşhis konulduğunda da çok geç kalındığı için tedavi girişimleri yanıt vermiyor.

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