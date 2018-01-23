Alzheimer tedavisinde yeni bir olasılık

Aging Cell dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmanın sonuçları oldukça merak uyandırıcı. Alzheimer hastalığını (AD) tedavi ettiği gözlemlenen deneysel bir ilaç olan J147’nin yaşlanmanın bazı yönlerini tersine çevirdiği görüldü. Salk Enstitüsü Cellular Neurobiology Laboratuvarı’nın başı Profesör Dave Schubert’den yaptıkları araştırma hakkında bilgi aldık. T24 için yaptığımız söyleşi şöyle:

Yaptığınız araştırma sonucu bize ne gösteriyor?

İki şey. İlk olarak, yeni bir AD ilacı adayının moleküler seviyede nasıl çalıştığını anlamamız daha önceki gözlemlerimizin açıklamamızı sağladı ve belki de klinik araştırmalara girmemizin önünü açtı. İkincisi, J147 için moleküler bağlayıcı partner olan molekülün yaşlanma sürecinde rolü olduğunu gördük, bu da anti-aging bileşiklerinin alzheimer tedavisinde teröpatik potansiyele sahip olabileceğini ilk kez gösteriyor.

Bu araştırma hakkında sizi ne heyecanlandırıyor?

Bu araştırma, alzheimer hastalığının tedavisi konusunda, yaşlanmayı toksiklik ile ilişkililendiren bir yaklaşımın geçerli olabileceğini bize göstermesi açısından önemli. Sonuçta, AD'yi tedavi etme potansiyeline de sahip bir anti-aging ilaç hedefi gerçekten önemli.

Zerdeçalin etken maddesi plan curcumin araştırma alanına nasıl girdi?

Curcumin, Hindistan'da kullanılan başlıca besin baharatıdır ve Hindistan'da alzheimer görülme sıklığı çok düşük. Bu gözlemi UCLA'den Greg Cole yaptı.

J147 ile curcuminden elde edilen diğer türevler arasındaki farklar nelerdir?

Curcuminin 300'den fazla sentetik türevini yaptık ve bunlar arasından J147 çok daha başarılı oldu. J147’yi daha da geliştirmeye çalıştık, ancak yapamadık.

Bulgularınızın, tıp dünyasının alzheimer gibi yaşlanma ve hastalıklar arasındaki bağlantıya yaklaşımını değiştirebileceğini düşünüyor musunuz?

Öyle olmasını umuyorum. Alzheimer hastalarının yüzde 99'unda yaşlılık tek büyük risk faktörü olarak görülüyor. Çoğunlukla ilaç endüstrisi tarafından yapılan ilaç geliştirme ve klinik araştırmalar, hastalığın genetik formunda çok nadir bulunan (yüzde 1'den az) bir proteine ​​odaklanmıştır. Bu araştırmaların hepsi klinikte başarısız oldular. Biz beyin yaşlanması kaynaklı rahatsızlıları önleyecek ilaçlar üzerine çalışıyoruz, bu da yeni bir yaklaşım. Yaklaşımımızın işe yarayıp yaramayacağını öğrenmenin tek yolu ilaçları klinik araştırmalara sokmak, ancak bu, belirli bir bütçe gerektirdiği için çok zor.

Yaşlanma karşıtı ilaçların hastalıkların önlenmesi veya tedavisi dışındaki nedenlerle kullanılması gelecekte bir olasılık mı? Diğer bir deyişle, herhangi bir hastalık teşhisi konmayan kişilerin bu ilacın kullanımından fayda görebileceğini düşünüyor musunuz?

Sonuç olarak, normal insanlardaki yaşlanmayı yavaşlatan ve aynı zamanda uzun süre kullanımı risk içermeyen J147 benzeri ilaçların ortaya çıkacağı inancındayım. Şu an için J147 çeşitli hayvan türlerinde olumlu sonuçlar ortaya çıkardı; insanlar için de güvenli olacağına inanıyoruz ancak bunu klinik araştırmalarla netleştirmemiz gerekiyor.

Araştırmanız için kaynak bulmakta herhangi bir zorluk yaşayacağınızı düşünüyor musunuz?

Kaynak bulmak son derece zor ve J14, FDA'nın klinik araştırmalara başlamasını gerektiren tüm güvenlik testlerini geçmesine ve güvenli olmasına rağmen, klinik araştırmalar için hala finansman sağlayamadık. Bunun nedeni, son 20 yıldaki AD adaylarının hepsinin klinik araştırmalarda başarısız olması, sonuç olarak birçok ilaç firmasının AD araştırmalarından vazgeçmesi, farmakolojik başarısızlık nedeniyle sermayesi olan insanların risk almak istememesi. Benzer sebeplerden dolayı, Salk'taki laboratuarımız için çok az fon ayrılıyor, çünkü biz çoğunluktan farklı şeyler yapıyoruz. Bütün bu durum AD hastaları ve aileleri için çok üzücü!