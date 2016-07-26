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Sağlık

Alzheimer için tüketmeniz gereken besinler

Henüz tedavisi bulunmayan Alzheimer için hafızaya iyi gelen yiyecekler tüketilmesi gerekiyor

26 Temmuz 2016 20:13

Halk arasında bunama olarak bilinen Alzheimer, bilişsel yeteneklerde ciddi aksamalara neden oluyor ve henüz bu hastalığın bir tedavisi yok. Bu nedenle erken teşhisin ve hastalığı önlemek adına yapılacak şeylerin büyük önem taşıyor.

 

Alzheimer'ı önleyen besinler

 

sözcü'nün haberine göre; hafızaya iyi gelen yiyecekler arasında gösterilen besinlerin çoğu omega 3 yağ asitlerini, C vitaminini, B kompleks vitaminlerini, flavonoid ve antioksidan maddelerini içermektedir.

Özellikle bu besin maddelerini içeren somon, sardalya, uskumru, ton balığı, ceviz, badem, zeytinyağı, avokado, yeşil yapraklı sebzeler, yaban mersini, karadut, çilek, turunçgiller ve köri baharatı Alzheimer'ı önleyici besinlerdir.

Yaban mersini: Yaban mersini içeriğindeki flavonoidler sayesinde beynin hafızadan sorumlu bölgesi “hipokampus” üzerinde etkilidir. Zengin C vitamini ve antioksidan içeriği sayesinde ise yaşla birlikte zayıflayan hafıza için kullanılabilir.

Omega 3 yağ asitleri: Somon, sardalya, uskumru, ringa ve ton balığında yüksek oranda bulunan Omega-3 yağ asitleri; beyin ve sinir sisteminin düzenli çalışmasında büyük rol oynamaktadır. Aynı zamanda ceviz, badem, keten tohumu, zeytinyağı, marul, lahana ve brokoli gibi bazı yeşil yapraklı sebzelerde Omega-3 kaynakları arasında yer almaktadır.

Avokado: Yüksek miktarda antioksidan olan E vitamini içeriği sayesinde nöron ve sinir hücrelerini koruyarak Alzheimer'a yakalanma riskini düşürmektedir.

Turunçgiller: C vitamininden zengin ve önemli antioksidan özelliğe sahip olan limon, portakal, çilek, mango gibi turunçgiller beyinde zararlı içeriklerin birikimini önleyerek mükemmel temizleyici ve koruyucu görev görürler.

Köri: Fazlaca zerdeçal içeren bu baharat, zerdeçalın içeriğinde yer alan kurkumin sayesinde yüksek miktarda antikoksidan kaynağıdır. Bu özelliği sayesinde beyinsel riskleri azaltabilir. Alzheimer hastalığını önlemek isteyenler yemeklerinde özellikle sarı köri baharatını tercih edebilirler.

Yeşil çay: Yeşil çay, içindeki flavonoidler sayesinde hafızayı geliştirmektedir. İçeriğinde bulunan antioksidanlar, Alzheimer hastalarının beyinlerinde plak oluşturan proteinlerin üretiminin azaltılmasına yardımcı olur ve hafızayı zayıflatan nöron kaybını baskılar.

 

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