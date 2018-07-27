Alzheimer hastalığı ve östrojen hormonu arasında bağ bulundu

Dünyada her 4 saniyede bir, bir kişiye demans teşhisi konuyor. Dünyada 44 milyon demans hastası bulunurken, Türkiye’de de 600 bin kişi demas tedavisi görüyor. Bir çok insanın korkulu rüyası Alzheimer ise, demans hastalarında yüzde 60 ile yüzde 80 arasında bir oranda gözükmekte.

Bilim insanları Alzheimer ve demansın önüne geçmek için her yıl Uluslararası Alzheimer Vakfı’nın düzenlediği konferansta son dönemde elde ettikleri sonuçları paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen konferansta ise bazı çalışmalar kadın cinsiyet hormonlar ve Alzheimer hastalığı arasında ciddi bir bağa dikkat çekiyor.

Yeşilist’te yer alan habere göre, kadınların erken yaşta adet görmesi, birden fazla kez doğum yapması, daha geç yaşta menopoz dönemine girmesi demans yaşama olasılığını azaltıyor. Öyle ki, 45 yaşından önce kadınların menapoz dönemine girmesi demans riskini yüzde 28 oranında artırıyor.

Daha önceki araştırmalar da kadınların Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin daha fazla olduğunu gösteriyordu. 65 yaşında bir kadının Alzheimer hastalığa yakalanma riski 6’da 1 iken erkekler için bu rakam 11’e 1.

Bilim insanları bu durumun kadınların daha uzun yaşam süreleri olduğu için olduğunu düşünüyordu. Ama bu araştırmalar östrojen ve projesteron adlı hormonların asıl olduğunu öne sürüyor.

Uzmanlar bu bağlantının tam nedenini anlamış değil. Teorilerden biri ise bu durumun hormonlar yüzünden değil ama kadınların yaşadığı dramatik değişiklikler sırasında yaşadığı hormonsal seviyelerden dolayı olduğunu düşünüyor.

Araştırmalar şu an başlangıç seviyesinde ama, çözümlerden birinin hormon terapisi olabileceği düşünülüyor. Yalnız bu östrojen ve projesteron adlı hormonları içeren jel ve bant gibi uygulamaların vajinal kuruluğa ve ateş basması gibi durumlara ve hatta ironik bir şekilde demansa yol açtığı gibi sonuçlara da ulaşıldı.