"Alzheimer hastaları tedavide umut veren ilacı beklerken bilim insanları temkinli olmak gerektiğini düşünüyor"

Alzheimer hastaları, hastalığın tedavisinde bir ilk olabilecek Aducanumab isimli ilacı beklerken bilim insanları, tedavinin işe yaradığına dair yeterli kanıt olmadığı görüşünde.

The New York Times'a göre, Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), son yılların en çekişmeli kararlarından birini açıklamanın eşiğinde. Biogen'in geliştirdiği Aducanumab, Alzheimer hastalığını durdurmanın yollarını bulmak için yaklaşık yirmi yıl süren başarısız çabalardan sonra onaylanan ilk tedavi olabilir.

Hastalığın erken dönemlerinde hafıza problemlerinin ilerlemesini yavaşlatmayı amaçlayan Aducanumab adlı ilaç hakkında pazartesi günü karar verilecek. Onaylanırsa, Aducanumab sadece semptomları hafifletmek yerine hastalık sürecine müdahale eden piyasadaki ilk tedavi olacak.

Tedavi bekleyen hastalar, ilacın onaylanması için ısrar ediyor. Ancak bilim insanları, Aducanumab'ın güvenlik risklerinden daha ağır basacak ikna edici bir faydasını göremediklerini söylüyor.

İlaç onayının gelecekteki ilaçlar için standartları düşürebileceğinden de endişe duyan bilim insanları, kasım ayında, Aducanumab'ın bilişsel gerilemeyi yavaşlattığına dair ikna edici bir veriye sahip olmadığını söyleyerek, ilaç için karşı oy kullandı.

Güney Kaliforniya Üniversitesi'ndeki California Alzheimer Hastalığı Merkezi'nin yöneticisi ve Aducanumab denemelerinden birinin yürütülmesine yardımcı olan birçok saha araştırmacısından biri olan Dr. Lon Schneider, tedavi hakkında “Bu ilaç onaylanmamalı, çünkü etkili olduğuna dair önemli kanıtlar gösterilmedi.” dedi.

Uzmanlar, şu anda denenmekte olan diğer ilaçların, Aducanumab'dan daha umut verici göründüğünü söylüyor, ancak elde edilen verilerin test edilmesi üç veya dört yıl sürebilir. Bu süreç, dünya genelinde Alzheimer hastalığından mustarip yaklaşık 30 milyon hasta ve aileleri için çok uzun bir süre olarak nitelendiriliyor.