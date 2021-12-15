Alzheimer hastaları önce yakın geçmişi unutuyor

Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Erden Akı, alzheimerın önce yakın bellek kaybıyla kendini gösterdiğini belirterek, "Hastalar, ilk etapta geçmişi hatırlar ama yakın zamanda yaptıklarını unutur, zaman geçtikçe de eski hatıralarını unutmaya başlar" dedi.

Doç. Dr. Özlem Erden Akı, "tau" ve "amiloid" adı verilen proteinlerin beyinde birikmesiyle nöron ölümünün meydana geldiğini, bunun da ileri yaşta alzheimer tipi demansa sebep olduğunu söyledi.

Bu patolojik proteinlerin öncelikle planlama ve organizasyon ile hafızadan sorumlu alın ve şakak bölgelerinde biriktiğini anlatan Akı, şöyle konuştu: "Dolayısıyla, beynin yeni bilgiden sorumlu alanı, alzheimerda ilk etkilenen yerdir. alzheimera yol açtığı düşünülen patolojik proteinlerin biriktiği ilk yer burası olduğu için önce buradaki beyin hücreleri hasarlanır, sonuçta öncelikle yeni bilgiler unutulur. O nedenle hastalarımız ilk olarak birkaç dakika önce söylediği veya konuştuğu şeyi unutmaya başlar"

Protein birikimine bağlı nöron ölümü arttıkça yavaş yavaş eski hatıraların da unutulmaya başlandığını anlatan Akı, hastaların zamanla bir sene önce torunu olması veya uzun zaman önce eşinin vefat etmesi gibi detayları unutabildiğini ifade etti.

"Hastalar ilk etapta geçmişi hatırlar"

Doç. Dr. Akı, "Bazen hasta yakınları, hastanın eskiyi çok iyi hatırladığını ancak yeni hatıraları unuttuğunu söylüyor. İşte bizi asıl korkutan belirti de bu zaten. Alzheimer, en başta yakın bellek kaybıyla kendini gösterir. Yani hastalar, ilk etapta geçmişi hatırlar ama yakın zamanda yaptıklarını unutur, zaman geçtikçe de eski hatıralarını unutmaya başlar" dedi.

"Her türlü unutkanlık alzheimer olarak yorumlanmamalı"

Her türlü unutkanlığın alzheimer olarak yorumlanmaması gerektiğini vurgulayan Özlem Erden Akı, depresyon, dikkat dağınıklığı, bazı psikolojik ve dahili hastalıklar, kullanılan bir ilacın yan etkileri veya vitamin eksikliği gibi birçok faktörün unutkanlığa yol açabildiğini ve bunların tedavi ile geri dönebileceğini söyledi.

Psikiyatrist Doç. Dr. Akı, alzheimerdaki unutkanlığın ise özel bir tipi olduğuna dikkati çekerek, "Örneğin, bir kişiyi görürüz, ismini çok iyi biliriz ama bir türlü söyleyemeyiz. Oradaki ismi getirememe hali yaşla ilişkilidir. Oysa alzheimer o kişiyi tanımama, kim olduğunu bilememe şeklinde olur. Bu işin uzmanları bu tarz unutkanlıkları tanır ve birbirinden ayırır" diye konuştu.

-Genel fiziksel ve ruhsal sağlığı korumanın, alzheimerdan korunmada önemli bir rolü olduğunu aktaran Akı, bunun için sebze ağırlıklı Akdeniz diyetiyle beslenmek, yağlı et ürünlerinden mümkün olduğunca kaçınmak, bol su içmek, düzenli spor yapmak ve ideal kiloda kalmaya dikkat etmek gerektiğini vurguladı.