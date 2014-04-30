Alves: İspanyollar kendilerine 'dünyanın en iyisi' diyorlar ama...

Takımı Barcelona'nın Villerreal ile oynadığı maçta rakip takım tribünlerinden kendisine muz atılan Brezilyalı futbolcu, İspanya'da yabancılara karşı çok fazla ırkçılık yapıldığını söyledi.

La Liga'da pazar günü oynanan Villarreal-Barcelona maçında tribünden kendisine atılan muzla ırkçı bir hakarete maruz kalan Barcelonalı Dani Alves, olayla ilgili konuştu.

Brezilya'nın Globo radyosuna açıklamalarda bulunan Alves, İspanya'da yabancılara karşı çok fazla ırkçılık yapıldığını savundu.

Alves, "Ülke olarak kendilerine 'dünyanın en iyisi' diyorlar ama bazı şeylerde gerideler. FIFA'nın kendisi bu tip şeylere daha fazla dikkat göstermeli" diye konuştu.

Atılan muzu yerden alıp yiyerek spor çevresinden takdir alan Alves, "İnanılmaz bir şey oldu. Sonucu düşünülmeden yapılan bir hareketti. Dünya buna destek verdi ve bu şekilde devam etmek gerek" dedi.

Alves ayrıca, kimliği tespit edilen ve Villarreal Kulübü tarafından üyeliği iptal edilip, El Madrigal stadına girmesi ömür boyu yasaklanan taraftarla ilgili ise "Layık olduğu utancı yaşaması için fotoğrafının internete konulması gerekir ve konulmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada Villarreal Kulübü Başkanı Fernando Roig de söz konusu olaydan dolayı taraftarların genelinin suçlanmasından rahatsız olduklarını dile getirerek, "Bireysel bir olaydan dolayı bir taraftar topluluğu ırkçılıkla suçlanamaz. Biz kulüp olarak kimliğini tespit edip, gerekli cezayı verdik. Bundan sonrası polisin ve yargının işidir" ifadesini kullandı.