Barcelonalı Alves'e muz atan taraftara ömür boyu men cezası

Barcelona 'nın El Madrigal deplasmanında Villareal ile oynadığı maçta Dani Alves'e korner kullandığı esnada tribünden muz fırlatan taraftar ömür boyu men cezası ve yüklü bir miktarda para cezası alacak.

Alves, kendisine fırlatılan muzu yerden alıp ağzına atan ve sonrasında korneri kullanan Alves'in maruz kaldığı bu ırkçı saldırı tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

Tüm dünyayı ayağa kaldıran bu olay, İspanya Futbol Federasyonunu da harekete geçirdi. Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen AS gazetesinde yer alan habere göre Alves'e muz atan taraftar ömür boyu men cezası ve yüklü bir miktarda para cezası alacak.

Bu arada Alves'e yapılan ırkçı saldırıya Dünyada tepkiler de büyüyor.

İtalya Başbakanı Matteo Renzi ve A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Cesare Prandelli de Dani Alves'e yönelik ırkçı hareketi, muz yiyerek protesto ettiler.