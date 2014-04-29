Barcelonalı Neymar'dan 'Hepimiz maymunuz' kampanyası

Villarreal maçında kendisine atılan muzu yiyen Dani Alves'e takım arkadaşı Neymar'dan destek geldi. Neymar, oğlu ile birlikte çektirdiği bir pozu, "Hepimiz maymunuz" başlığıyla paylaştı.

Kendisine atılan muzu yiyen Alves'in takım arkadaşı Neymar, Twitter'da ırkçılık karşıtı bir kampanya başlattı. Neymar, oğlu David Lucca'ya birlikte muz yerken çekilmiş bir fotoğrafını "Hepimiz Maymunuz" başlığıyla paylaştı.

Yıldız oyuncu ayrıca kendi hazırladığı bir videoyu, "Hepimiz eşitiz. Hala 2014'te ırkçı önyargıların olması utanç verici. Bu ayıp bir an önce sona ermeli" notuyla instagram adresine koydu.

Futbolcuların, gazetecilerin ve politikacıların da desteklediği kampanyaya bir destek de Brezilya Devlet Başkanı Dilma Roussef'den geldi.

Roussef Twitter hesabından, "Hepimizin aynı yerden geldiğini göstermek için 'hepimiz maymunuz' kampanyasını başlatan Neymar'ı destekliyorum" mesajını yayınladı.



Barcelona Kulübü de yayımladığı mesajda, "Geçen pazar günü Villarreal sahasında ırkçı hakarete uğrayan takım futbolcusu Dani Alves'e tüm desteğimizi ve dayanışmamızı sunmak isteriz" denildi.

Kampanyaya Türkiye'den de katılım oldu. Sivasspor'u çalıştıran Brezilyalı teknik direktör Roberto Carlos, Facebook sayfasında muzlu bir fotoğraf yayınladı.

NTVSpor sunucusu Emek Ege de canlı yayında muz yiyerek Alves'e destek kampanyasına destek verdi.