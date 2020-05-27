Gezi, bir varmış bir yokmuş; ‘Şehrin Hayaletleri’

Altyazı Sinema Derneği'nin başlattığı ve salgın gündeminin sinemacılar üzerindeki etkilerine odaklanan video serisi Fatih Pınar’ın "Şehrin Hayaletleri" filmi ile başladı. Çalışma, Gezi Parkı protestoları sırasında hafızalara kazınan olayların yaşandığı mekanların, yeni tip Koronavirüs sürecindeki sessizliğini yansıtan ve Pınar'ın kendi arşivinden derlediği görüntülerden oluşuyor. Kalabalıkların bir kaybolup bir belirdiği video, İstanbul'un mekânları üzerinde kurulan "siyasi tahakküme" dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Sinemacıların salgın sürecinde ürettiği kısa videolar, her salı saat 18:00’de Altyazı Sinema Dergisi’nin YouTube kanalından yayınlanacak. İlk haftalarda Fatih Pınar, Elif Ergezen, Aylin Kuryel gibi isimlerin çalışmalarının yayınlanacağı İçeriden Dışarıya’ya, ilerleyen haftalarda belgesel ve video ile uğraşan birçok sinemacının salgın sürecinde çekip kurguladığı videolar eklenecek.