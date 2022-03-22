Altyazı Fasikül'den 'Aşağıdan Yukarıya' video serisi: Yukarılara takılmış kameralardan gözetleniyoruz, aşağıdakiler de yukarıyı gözetleyebilir mi?

Altyazı Fasikül, 'Aşağıdan Yukarıya' serisiyle yeni bir video serisine başlıyor.

European Endowment for Democracy (EED) ve bir Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı tarafından desteklenen Aşağıdan Yukarıya, kayıt altına almanın, görüntü ve ses ile tanıklık etmenin, müdahale etmenin, hatırlamanın, kolektif bir hafıza oluşturmanın önemi üzerine bizzat bu görüntü-ses araçlarının kendilerini kullanarak düşünen 10 adet videodan oluşuyor.

Serinin fikri, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2021’in 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde yayınladığı eylemlerde ‘görüntü ve ses’ kaydı alınmasını engellemeyi amaçlayan genelgeye karşı gösterilen tepkilerden ilhan alınarak hazırlandı.

Seri, "Yukarılara takılmış kameralardan gözetleniyoruz, ekranlarımıza ürünler yerleştiriliyor, gündelik hayat gözetim altında. Peki aşağıdakiler de yukarıyı gözetleyebilir mi? Sokağa, eyleme, arşivlere, kampüse, ekranlara bu gözle, ‘aşağıdan yukarıya’ bakabilir miyiz?" sorularının etrafında çekillendi.

Altyazı Fasikül: Aşağıdan Yukarıya’nın ilk videosu 24 Mart 2022 tarihinde YouTube'dan yayınlanacak. 10 hafta boyunca her perşembe günü saat 19:00’da gerçekleştirilecek olan gösterimlerin ardından saat 19:30’da videoların yaratıcılarıyla söyleşiler yapılacak.

Aylin Kuryel, Alper Şen, Oktay İnce, Halil Yetiş, Fatma Çelik ve Deniz Buga gibi isimlerin videolarıyla başlayacak seri, Migros işçilerinin eyleminden sıcak savaşa, gündeme dair birçok meseleyle ilişkilenen kısa film ve deneme-videolardan oluşuyor.