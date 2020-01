Altyazı dergisi kasım ayında kapağına Twin Peaks'i taşıdı

Aylık sinema dergisi Altyazı, kasım sayısında kapağına David Lynch’in yirmi beş yıl aradan sonra üçüncü sezonuyla geri dönen kült dizisi Twin Peaks’i taşıdı. Lynch’in deneysel sinemadan da beslenen tekinsiz evrenine yakından bakan Altyazı’da, Twin Peaks’in çok katmanlı dünyası farklı yazarların kaleminden okunabilir.

Umudun öteki yüzü

Finlandiyali yönetmen Aki Kaurismäki’nin ‘Mülteci Üçlemesi’nin ikinci filmi Umudun Öteki Yüzü (Toivon Tuolla Puolen), Berlinale’de yönetmene En İyi Yönetmen ödülünü kazandırmıştı. Ayça Çiftçi Altyazı’daki yazısında, Suriyeli bir göçmen ile Finlandiyalı bir restoran sahibinin dostluğunu anlatan filmde Kaurismäki’nin her zamanki tuhaf mizahıyla ve kendine has stiliyle çizdiği umut dolu tabloyu analiz ediyor.

Ruben Östlund ile söyleşi

Dergide bu sene Cannes’da Altın Palmiye kazanan Kare’nin (The Square) yönetmeni Ruben Östlund ile kapsamlı bir söyleşi yer alıyor. Fırat Yücel’in gerçekleştirdiği sohbette İsveçli yönetmen, filmin mizahi yaklaşımını anlatıyor, sinemada hiciv ve provokasyona dair görüşlerini paylaşıyor.

Kutsal geyiğin ölümü

Yunan Yeni Dalgası’nın yönetmeni Yorgos Lanthimos’a bu yıl Cannes’da En İyi Senaryo Ödülü’nü kazandıran Kutsal Geyiğin Ölümü (The Killing of A Sacred Deer), Aslı Ildır’ın yazısıyla Altyazı’nın kasım sayısında. Ildır, filmin tekinsiz ve kalpsiz bir mizahla anlattığı öyküsünün Antik Yunan trajedilerinden nasıl beslendiğini inceliyor.

Beni açığa çağır

Ali Deniz Şensöz, yılın en iyi filmlerinden biri olarak gösterilen ve tensel sinema diliyle öne çıkan kuir aşk hikâyesi Beni Adınla Çağır (Call Me by Your Name) üzerine kaleme aldığı yazısında, filmi ayrıntılı olarak inceliyor ve filmin son dönem LGBTİ+ sinemasında nereye konumlandığına dair bir analiz sunuyor.

Umut tazeleyen filmler ve bir sinema psikopatının listesi

Umut Tazeleyen Filmler köşesinde bu ay Abbas Bozkurt, James Ponsoldt’un Yolun Sonu (The End of the Tour, 2015) adlı filminde umut arıyor. Bir Sinema Psikopatının Listesi’nde ise Yücel Göktürk, ‘Mr. Peters’ın Bağlantıları’ adını verdiği kişisel bir film seçkisini Altyazı okurlarıyla paylaşıyor.