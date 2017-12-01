Altyazı dergisi aralık ayında kapağına Jean-Luc Godard'ı taşıdı

Aylık yayım yapan sinema dergisi Altyazı, 178'inci sayısında kapağına aralık ayında vizyona girecek biyografik yapım Godard ve Ben (Le Redoutable) vesilesiyle Fransız auteur Jean-Luc Godard'ı taşıdı.

Fırat Yücel’in sürekli arayış halindeki usta yönetmenin sinemasına, mücadelesine, dahil olduğu estetik ve politik tartışmalara dair kapsamlı incelemesiyle açılan dosyada ayrıca, Altyazı yazarlarının Godard’ın altmış yılı bulan kariyerinin farklı dönemlerinde çektiği Serseri Âşıklar, Hafta Sonu, Dile Veda gibi klasiklere dair değerlendirmeleri yer aldı.

Kalp Atışı Dakika 120

Bu sene Cannes Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü ve Kuir Palmiye’nin sahibi olan Kalp Atışı Dakikada 120 (120 Battements par Minute) 80’ler ve 90’lardaki AIDS salgınını ve o dönemde Paris’te faaliyet gösteren eşcinsel aktivist grubu Act Up’ın hikâyesini anlatıyor. Altyazı’daki yazısında Ali Ercivan, filmi LGBTİ+ mücadelesi ve tarihi bağlamında ele alıyor.

Fikret Reyhan ile 'Sarı Sıcak'

Altyazı’nın Aralık sayısında, bu sene İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Yarışma’sında En İyi Film Ödülü’nü kazanan, ardından uluslararası festivallerden de ödüllerle dönen Sarı Sıcak’ın yönetmeni Fikret Reyhan ile kapsamlı bir söyleşi yer alıyor. Ayça Çiftçi’nin gerçekleştirdiği sohbette yönetmen, kendi hayatından da beslenerek kaleme aldığı Sarı Sıcak’ın ortaya çıkış sürecini ve ilk uzun metraj deneyimini anlattı.

Stranger Things

İlk sezonuyla kendine hatırı sayılır bir hayran kitlesi edinen Stranger Things, günümüzün en popüler dizilerinden biri konumunu ikinci sezonuyla daha da sağlamlaştırdı. Altyazı’daki yazısında Aslı Ildır diziyi 80’ler sinemasına referansları, ergenliğe dair metaforları ve türler arası estetiği üzerinden inceledi.

Murat Gülsoy'la Umut Tazeleyen Filmler

Umut Tazeleyen Filmler köşesinin bu sayıdaki konuğu yazar Murat Gülsoy, François Truffaut’nun 1966 yapımı filmi Değişen Dünyanın İnsanları’nı (Fahrenheit 451) kaleme aldı. Bir Sinema Psikopatının Listesi’nde ise Şahan Yatarkalkmaz, "Yürek Burgusu Filmler" adını verdiği kişisel bir film seçkisini okurlarla paylaştı.