Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'Cumhuriyet gazetesi' yanıtı: Bağımsız bir mahkemenin aldığı karara saygı göstermek hukuk devletinin bir gereğidir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Cumhuriyet Gazetesi, Basın İlan Kurumu'nun zulmüne uğradı. Niçin? Fahrettin Altun'un boğazda yaptığı inşaat dolayısıyla" sözlerine yanıt verirken, "Bağımsız bir mahkemenin aldığı karara saygı göstermek hukuk devletinin bir gereğidir" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Cumhuriyet Gazetesi, basın ilan kurumunun zulmüne uğradı. Niçin? Fahrettin Altun'un boğazda yaptığı inşaat dolayısıyla. Fahrettin Altun bu inşaatı yaptı mı, yaptı. İzin aldı mı, almadı. İnşaatı sonra kendisi yıktı mı, yıktı. Cumhuriyet Gazetesi bunu haber yaptı mı? Yaptı. Şimdi bu doğru haber yaptığı için ceza alıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine açıklama yapan İletişim Başkanı Altun, Twitter'dan, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında şahsımı hedef alan itham ve sözleri üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır. Bağımsız bir mahkemenin aldığı karara saygı göstermek hukuk devletinin bir gereğidir. Gün, büyük ve güçlü Türkiye için mücadele günüdür" dedi.

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Cumhuriyet gazetesinin “Boğaz’da kaçak var” başlığıyla kamuoyuna duyurduğu, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’ta vakıflardan kiraladığı araziye yaptırdığı şömine ve çardağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince yıkılmasına ilişkin haberi nedeniyle ceza kesilmişti. Basın İlan Kurumu (BİK) söz konusu haber sebebiyle 35 gün süreyle resmi ilan ve reklamların kesilmesi cezası vermişti.