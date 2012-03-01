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Politika

'Kemalist diktatör' tepkilerine yanıt: Cengaverlik yapmayın

BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, “Kemalist diktatörlük” sözlerinden sonra Genel Kurul’da çıkan gerginliği değerlendirdi.

01 Mart 2012 17:43

 

T24 - BDP’li Altan Tan “Kemalist diktatörlük” sözüyle hakeret etmediğini bir kez daha yineledi. Tan, CHP ve MHP’lileri “cengaverlik yapmak”la eleştirirken, AK Partililere “Titreyin ve kendinize dönün” dedi. Tan, “Atatürk’e diktatör mü diyorsunuz?” sorusuna “Ofsayt olacak topa girmem” diye yanıt verdi.
 
''Kuştan korkan darı ekmez, demirden korkan trene binmez'' sözünü hatırlatan Tan, şöyle devam etti:
 
''Kimseye hakaret etmedim. Doğru bildiklerimizi söylemeye devam edeceğiz. Eski çamlar bardak oldu. Türkiye artık, '3 Aliler'in ülkesi değil. Hala eski sazları çalmaya çalışıyorlar. O sazlar çoktan kırıldı. MHP ve CHP'lilerin nezaket ve terbiye sınırlarını aşan ifadelerini kendilerine iade ediyorum. Kuru cengaverlik peşindeler. Gelsinler burada tartışalım. Fikirse fikir, belgeyse belge.''
 
 
Altan Tan, ''Kemalist diktatörlük'' ifadesiyle dönemsel bir analiz yaptığını, kimseye hakaret amacı taşımadığını savundu.
 
 

'Titreyin kendinize gelin'

 
TBMM Başkanı Cemil Çiçek'i gerginliğin ardından yaptığı açıklama nedeniyle eleştiren Tan, ''AKP Grubu'nun da daha dik durmasını beklerdik. (Demokrasi alanı genişledi) diye bağırıyorsunuz ama 3 kuru gürültü oluyor, elleriniz, ayaklarınız titriyor. Titreyin ve kendinize dönün'' diye konuştu.
 
Tan, gazetecilerin ''(Kemalist diktatörlük) derken Atatürk'e mi diktatör demek istiyorsunuz?'' şeklindeki sorularını da ''Ofsayt olacak topa girmem. Beni bu bu alana çekemezsiniz'' şeklinde yanıtladı.
 

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ALTAN TAN

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