‘Altınlarınızı çaldım, yerine evimi vereyim’

Komşularının emanet ettiği anahtarla evlerine girip çilingire kasayı açtırarak 35 bin TL değerindeki altınları çalan kadın altınlar yerine kendi evini önerdi.



Adana'ya yaylaya giden komşularının emanet ettiği eve girip, kasayı çilingire açtıran ve içindeki 35 bin TL değerindeki altınları çaldığı öne sürülen 29 yaşındaki N. S., olayın ortaya çıkması üzerine ev sahibine bunların karşılığında TOKİ’den aldığı evi teklif etti. Ev sahibi TOKİ evinin ekonomik değeri olmadığı gerekçesiyle teklifi kabul etmedi.



Emekli işçi 69 yaşındaki İbrahim Karacan, eşi 59 yaşındaki Huriye Karacan ile yaylaya giderken evleriyle ilgilenmesi için anahtarlarını komşuları N. S.’ye verdi. Ev kadını N.S., 9 Ağustos 2008 tarihinde TOKİ'den aldıkları dairenin kredi borcunu ödeyemeyince, komşularının evine girerek çağırdığı çilingire anahtarı kaybettiğini öne sürerek kasayı açtırdı. N. S., içindeki altın bilezik, yüzük, zincir gibi takılardan oluşan 1 kilo altını alıp, sattı. 1 ay sonra evlerine dönen Karacan çifti hırsızlığı fark edince polise haber verdi. Hırsızlık bürosu ekipleri, çilingirlerde yaptığı araştırmada, kasayı N.S.'nin açtırdığını belirledi. N.S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Adana 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan N.S.'nin yargılanmasına devam edildi. Geçen duruşma pişman olduğunu söyleyip komşularının zararını karşılamak üzere süre isteyen ve verilen süre dolan N.S., duruşmada ilginç teklifte bulunup çaldığı altına karşılık TOKİ'den aldığı evini komşularına vermeyi teklif etti. Ev sahibi Karacan çifti ise, TOKİ'deki henüz borcunun ödenmemiş olduğunu ve ekonomik değere sahip olmadığını belirterek bu teklifi kabul etmedi.



Savcı davaya ilişkin esas hakkındaki görüşünü açıklarken hırsızlıkla suçlanan kadın sanığın cezalandırılmasını istedi. Dava eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

