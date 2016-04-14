Altınları isteyen baba düğün gecesi damadını ve kızını darp etti

Antalya'da düğün sonrasında takılarını isteyen gelinin babası tarafından darp edildiğini öne süren genç çift, ilk gecelerini hastane ve polis merkezinde geçirmek zorunda kaldı

Antalya'da bir yıl önce tanışan Okay O. ve Yağmur O, Kepez ilçesinde bir salonda gerçekleştirilen törenle dünyaevine girdi. Düğünde Alanyalı damadın yakınlarıyla Kayserili gelinin yakınları arasında, çalınan oyun havaları konusunda tartışma yaşandı.

Düğünden sonra ise takıların kime verileceği konusunda anlaşmazlık yaşanınca kavga çıktı. Gelinin babası A.K. tarafından darp edildiği öne sürülen gelin ve damat, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ayakta tedavi gördükten sonra Sanayi Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Gelin ve damadın ifadesinin ardından baba A.K'nın da polis merkezinde ifadesi alındı. Baba A.K, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayda gözü moraran gelinin kaşı açıldı, damadın ise çenesi ve dudağında darp izleri oluştu.

İlk gerginlik, davul zurna ısrarıyla başladı

Evliliklerinin ilk gecelerini hastanede ve polis merkezinde geçirmek zorunda kalan gelin ve damat, en mutlu günlerinde yaşadıkları talihsizlikleri anlattı.

Gelin Yağmur O, erkek tarafının davul zurnayla oynamayı bilmediği için normal oyun havası çalınmasını istediğini söyledi. Bu nedenle kına gecesinde iki taraf arasında sürtüşme yaşandığını ifade eden Yağmur O, "Düğün günü de babam davul zurna konusunda ısrar etti, kırmamak için kabul ettik. Düğünde eşimin dayısı ve ailesi erken gitmeleri gerektiği için önce oynamak istediler. Bu nedenle bir kargaşa çıktı ve birbirlerine girdiler. Kavga düğün salonunun dışına taştı. Olay konuşulup tatlıya bağlandı ve herkes oynamaya devam etti" dedi.

"Babamın cezalandırılmasını istiyorum"

Düğünden sonra evlerine gittiklerini aktaran Yağmur O, geç saatlerde arayan ablasının babasının hasta olduğunu söyleyerek, eve çağırdığını anlattı. Ablasının konuşma sırasında gergin olduğunu fark ettiğini dile getiren Yağmur O, "Bir terslik olduğunu anladık. Eşim 'gitmeyelim' dedi ama ben söz konusu babam olduğu için dayanamadım. Eşimi de yanıma alarak babamın evine gittim. Babam bizi bir odaya soktu. Sonra eşimin kalbine bıçak dayadı. Sonra bir bana bir eşime vurmaya başladı" diye konuştu.

Olaydan sonra polisin geldiğini ve karakola gittiklerini anlatan Yağmur O, babasından şikayetçi olduklarını kaydetti.

Yağmur O, "Böyle bir baba olmaz. Bu ilk değil, son da olmayacak. Cezalandırılmasını istiyorum. Koruma kararı aldırdım. Kadına şiddet kesinlikle kabul edilemez. Beni kocam da dövmüş olsaydı, gider şikayetimi yapardım" dedi.

"Çocuklarımıza düğün görüntülerimizi nasıl izleteceğiz?"

Kayınpederinin düğünde takılan takıları istediği için eşi ve kendisini darbettiğini öne süren Okay O. ise babasının kül tablasıyla yüzüne vurduğu eşinin kaşının yarıldığını ve dikiş atıldığını söyledi.

Düğün günlerini hep yaşadıkları bu olaylarla hatırlayacaklarına dikkati çeken Okay O, "Çocuklarımız olduğunda düğün görüntülerimizi nasıl izleteceğiz. 'Bu düğünden sonra dayak yedik' mi diyeceğiz? Üç kuruş para için bunu yapmamalıydı" diye konuştu.