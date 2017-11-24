Altınbaş Üniversitesi ve Cleveland State Üniversitesi arasında işbirliği

İSTANBUL, (DHA) - ALTINBAŞ Üniversitesi, Amerika\'daki Cleveland State Üniversitesi ile öğrenci ve personel değişimi anlaşması imzaladı. Anlaşmanın önemine değinen Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, \"Bu tip anlaşmaları çok önemsiyoruz. Dünyada eğitimle ilgili neler olduğunu bilmezsek gelişim kaydetmemiz mümkün değil. Biz üniversite olarak bu anlaşmaları geliştirmeyi, sayısını artırıyoruz, şu ana kadar Erasmus dahilindeki üniversitelerle beraber dünyada 300 civarında işbirliği anlaşması imzaladık\" dedi.

Lisans ve Lisans üstü öğrencileri, akademik ve idari personel için anlaşmanın büyük bir fırsat yarattığını söyleyen Prof. Dr. Alkin, \"İki üniversitede okuyan öğrenciler ve çalışanları bu değişimle uluslararası bir tecrübeye sahip olacaklar. Aslında hem rekabet hem de ortak bilgi paylaşımı olarak bakılabilir bu anlaşmaya\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE\'NİN YURT DIŞINDAKİ ÜNİVERSİTELERLE TEMASTA BULUNMASI GEREKİYOR\"

Cleveland State ve Michigan State Üniversitesi\'ni ziyaretleri sonrasında izlenimlerini de aktaran Prof. Dr. Alkin, \"Oraya gittiğimizde üniversitelerin yönetiliş biçimi, eğitim tarzları, seviyeleri ve teknolojiyi kullanma açısından Türkiye\'deki üniversitelerle neredeyse denk olduklarını gördük. Tek fark her şey teknoloji değil, oradaki bilgi birikimi 100 yıl evvel başlamış. Türkiye\'nin bu arayı kapatması için bu üniversitelerle temasta olması çok önemli. Kaliteler birbirine eşit, ancak bilim, sanat ve spor yarışına ise onlar çok önce başlamış\" dedi.

\"ÖĞRENCİLER ULUSLARARASI TECRÜBEYLE MEZUN OLACAK\"

Altınbaş Üniversitesinin Erasmus da dahil Avrupa\'da 300’e yakın üniversiteyle anlaşması olduğunu aktaran Prof. Dr. Alkin şunları söyledi:

\"Rektörümüz Prof. Dr. Çağrı Erhan liderliğinde Amerika\'ya bir gezi düzenledik. Bu gezi sırasında iki tane önemli üniversiteyi gezdik. Bunlardan bir tanesi Cleveland State Üniversitesi, diğeri Michigan State Üniversitesi, bunlar devlet üniversitesi. Cleveland State Üniversitesi ile aynı Erasmus\'ta olduğu gibi öğrenci, akademisyen ve idari personel değişimi anlaşması yaptık. Buna göre iki tarafın öğretim üyeleri, akademik, idari personeli ve tabi ki öğrencileri mevcut bulunan fakülteler arasında kısmı olarak gidip okuyabilecekler. Yüksek lisans yapmak isteyenler için de büyük bir fırsat yaratıyor bu anlaşma. İki üniversitede okuyan öğrenciler, bu değişimle aldıkları dersler sayesinde uluslararası bir tecrübeyle mezun olmuş olacak.\"

\"ORTAK PROJE GELİŞTİRECEK, KISA FİLMLER YAPILACAK\"

ABD gibi bilim ve teknolojide son derece gelişmiş bir ülkeyle anlaşma yapmanın kendileri için önemli bir adım olduğunu bildiren Prof. Dr. Alkin şöyle devam etti:

\"Türkiye gibi gelişmekte olan ve eğitimde öğrenci sayısı olarak hızlı büyüyen bir ülkede neler olduğunu, bu hızlı büyümenin nasıl yönetildiği konusunda eğitim almak için buraya geliyorlar. Aynı şekilde biz de ABD\'deki araştırma üniversitelerinin yapılarıyla alakalı bilgi edinmek ve bunların nasıl yönetildiğini anlamak için oraya gidiyoruz. Eğitim kurumlarının yönetim ve teknolojiyi, bilimi kullanım tarzı aslında birbirine çok benziyor.

\"Anlaşma neticesinde 2018 yılı itibariyle değişim başlıyor. Beni en çok sevindiren de sinema ve televizyon alanında ortak projeler yapılacak olması. Türkiye kısa film konusunda ödüller kazanan bir ülke, sanatçılarımız çok iyi o yüzden Amerikalı sanatçıların bizdeki ödüllü sanatçılarla tanışıp, çalışmayı istemesi de çok doğal.\"

Hukuk, mühendislik, iktisat, işletme ve sosyal bilimler alanında da işbirlikleri olduğunu belirten Prof. Dr. Alkin, \"Yurt dışındaki literatürü takip etmeden eser yazmak mümkün değil, üniversite olarak uluslararası literatüre giren yayınlar yapıyoruz. Aslında hem rekabet hem de ortak bilgi paylaşımı olarak bakılabilir bu anlaşmaya\" dedi.

\"VİZE KRİZİ BİLİM, SANAT VE SPORDAKİ DAYANIŞMAYLA AŞILACAKTIR\"

Amerika ile vize krizinin bilim, sanat ve spor alanındaki dayanışmayla aşılacağına inandığını söyleyen Alkin şöyle konuştu:

\"Bu ziyaretten dönerken vize krizi noktasında olumlu adımların atıldığını gördük. En azından öğrenciler konusunda iki tarafın yumuşadığına şahit olduk. Önümüzdeki günlerde bizim de içinde bulunduğumuz kurumların girişimleriyle şartların yumuşayacağını, iki taraf arasında tarihe dayanan dostluğun tekrar hatırlanacağını ve bilim, sanat, spor anlamında dayanışmanın devam edeceğini, gelişeceğini ve sorunların aşılacağını düşünüyorum.\"