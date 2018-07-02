Altınbaş Üniversitesi öğrencileri keplerini attı

Selin GÜRSEL - Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA) - HAZİRAN ayının son günlerinde, üniversitelerden mezun olan binlerce genç ya iş hayatına atılacak ya da akademik bir yolda ilerleyecek. 4’üncü mezuniyet törenini gerçekleştiren Altınbaş Üniversitesi bin 100\'ün üzerinde öğrencisini mezun etti.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılı mezuniyet töreni, mezun adaylarının alandaki yerlerine geçmelerinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmalarını Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş ve Öğrenci Konseyi Başkanı Mustafa Oğuz yaptı.

\"BÜTÜN DÜZEYLERDE MEZUN VERMENİN BÜYÜK BİR SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ\"

Bu yıl bin 100\'ün üzerinde öğrenci mezun ettiklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, \"Aynı zamanda 10\'uncu yılımız. Bu yıl dönümünde 9 fakültemizde, 2 meslek yüksekokulumuzda, 3 enstitümüzde ve bütün düzeylerde, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktorada mezun vermenin büyük bir sevincini yaşıyoruz. Mezunlarımızın almış oldukları eğitimin kalitesini düşünerek Türkiye\'ye ve dünyaya büyük hizmetlerde bulunacaklarına inanıyoruz\" dedi.

\"ÖĞRENCİLERİMİZ BU İMKANLARA SAHİP OLAMAYANLARIN DA HAKKINI KORUMALI\"

Çok heyecanlı ve gururlu olduklarını ifade eden Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş, \"Üniversitemizin kuruluşunun 10\'uncu yılı ve dördüncü mezunlarımızı veriyoruz. Özellikle mezun olan öğrencilerimize bugün son mesajlarımızı da vereceğiz. Hayatta daha çok pozitif, verici olmalarını ve çok çalışmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle sahip oldukları bilgi ve deneyimlerle, bu imkanlara ulaşamayan insanların hak ve hukuku için onlara da yardımcı olmaları gerektiğini anlatacağız\" şeklinde konuştu.

“5 YILLIK EMEĞİMİN KARŞILIĞINI ALDIM”

Okuldaki yıllarının kimi zaman zorlu kimi zaman çok güzel geçtiğini belirten Altınbaş Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı birincisi Gizem Özsoy, “Acı tatlı birçok anı biriktirdim. Bugün başarılı bir endüstri mühendisi olarak mezun olmamda katkısı olan aileme, hocalarıma, arkadaşlarıma ve heyecanımıza ortak olan tüm misafirlerimize teşekkür ederim. 5 yıllık emeğimin karşılığını aldığım için çok mutluyum. Umarım bundan sonraki hayatımda Altınbaş Üniversitesini en güzel şekilde temsil eder, güzel yerlere gelebilirim.”

\"ÇOK SEVEREK YAPACAĞIM BİR MESLEK OLDUĞUNA EMİNİM\"

Bugünü çok uzun zamandır beklediğini ifade eden Çift Diplomalı Türk Alman Hukuk Lisans Programı birincisi Ayda Gizem Dilekçi, \"Heyecanımı ifade etmek çok zor benim için. Köln Çift Diplomalı Hukuk Programı öğrencisiyim. Sonucunda iki diploma alıyoruz. Gelecekle ilgili olarak da öncelikle Köln\'e dönüp oradaki devlet sınavına girmem gerekiyor. Ardından burada staj yapıp avukat olmayı düşünüyorum ama henüz karar vermedim. Akademik kariyer de olabilir. Şu an kapıları açık bırakıyorum ama çok severek yapacağım bir meslek olduğuna eminim\" dedi.

\"BİZİM İÇİN MARATON BAŞLIYOR\"

Günün kendileri için olan önemini vurgulayan Psikoloji Bölümü mezunu Asil Sönmez, \"Beş yılın sonunda artık emeklerimizin karşılığını bu güzel törenle aldığımızı düşünüyorum. Bugün heyecanlıyım gerçekten. Çünkü artık mezun oluyoruz. Bizim için yeni bir dönem, yeni bir hayat, maraton başlıyor aslında\" şeklinde konuştu.

Mezuniyet töreni öğrencilerin kep atmasıyla son buldu.

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