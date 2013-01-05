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Yaşam

Altın yüklü uçak 4 gündür bekletiliyor!

Uçak, Atatürk Havalimanı’na indikten sonra gümrük ekipleri kargo uçağına yaptığı denetimde evraklarının eksik ve orijinal olmaması gerekçesiyle apronda uçağı mühürledi

05 Ocak 2013 17:35

 

Türk kargo şirketine ait 1.5 ton altın yüklü uçağın, eksik evrak gerekçesiyle 4 gündür Atatürk Havalimanı'nda bekletildiği bildirildi.
 
Bir Türk kargo şirketinin, 'Airbus A 300' tipi kargo uçağı, 1 Ocak 2013 Salı günü Gana’dan yüklediği 1.5 ton altını Dubai’ye götürürken personel değişimi ve yakıt ikmali için indiği Atatürk Havalimanı’nda eksik evrak nedeniyle 4 gündür bekletiliyor.
 
Uçak, Atatürk Havalimanı’na indikten sonra gümrük ekipleri kargo uçağına yaptığı denetimde evraklarının eksik ve orijinal olmaması gerekçesiyle apronda uçağı mühürledi.
 
Uçağın başında özel güvenlik görevlisi beklerken, uçağın yolcu ve kargo kapıları da güvenlik etiketleriyle mühürlendi.
 
Uçağın, altını Cezayir’den aldığı ve bir başka ülkeye götüreceği de ileri sürüldü. Konuyla ilgili yetkililerden bilgi alınamazken Atatürk Havalimanı’ndaki Gümrük Müdürlüğü’nün eksik evrak ve belgelerin orijinal olmaması nedeniyle uçağı mühürlediği öğrenildi.
 
"Adıyaman" adlı, TC-ABK kuyruk tescilli, Airbus A 300B4-203F tipi kargo uçağı 4 gündür apronda bekliyor.

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