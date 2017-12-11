Altın ve gümüş madeni için Gökçeada'nın 44 noktasında 1100 metre sondaj yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başvurusuna olumlu cevabı verdiği Merih Madencilik Şirketi Gökçeada’da altın ve gümüş madeni aramak için ÇED sürecini başlattı.

Bianet’te yer alan habere göre, Merih Madencilik Şirketi’nin 2013'te aldığı ruhsata istinaden Gökçeada’da (Imroz) altın ve gümüş madeni aramak için Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı.

Şirketin Yuvalı mevkisinde maden araması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü’ne 29 Mayıs 2017'de yaptığı başvuru olumlu sonuçlanmıştı.

4 Aralık 2017 tarihli cevapta "Çanakkale Valiliğimize sunulan dosya Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur" denilmişti.

423 ton kazı toprağı oluşacak

BirGün’den Mustafa Dermanlı’nın haberine göre, proje kapsamında adanın güney kesiminde kalan 44 noktada, toplam 1.100 metre sondaj gerçekleştirilecek.

Maliyeti 229 bin lira olan projenin arama aşamasında 423 ton kazı toprağı ortaya çıkacak.

Hava ve sulama kanalları tehdit altında

Proje dosyasında yer alan verilere göre emisyon değerleri, hava kirliliğine neden olan sınır değerini aşıyor.

"Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği"ne göre, emisyon* değerleri sınırı 1,0 kg/saat. Oysa projedeki toprak kazısı sırasında ortaya çıkan kontrolsüz toz 1,1242 olarak belirtiliyor.

Proje alanının güney yönünde Damlar deresi, kuzey yönünde Çamiçi deresi, güneybatı yönünde 2505 metre mesafede Şahinkaya göleti, kuzeybatı yönünde 1549 metre mesafede İncesu deresi yer alıyor.

Dosyada yer alan harita ve görsellere göre adanın plajlarından Lazkoyu ve çevresi de ruhsat sınırları içerisinde.

Altın araması yerleşim yerlerinin yakınında

Altın ve gümüş maden arama projesinin gerçekleştirileceği alana en yakın yerleşim yerlerine de proje dosyasında yer verilmiş.

2875 metre mesafede bulunan Şahinkaya Mahallesi ve 3274 metre mesafede bulunan Dereköy proje alanına en yakın bölgeler.

Maden aranacak bölgeye 14 kilometre mesafede Sualtı Milli Parkı bulunuyor. Yine 11 kilometre yakınında ise Tuz Gölü yer alıyor. Maden şirketinin proje dosyasında milli parkın ve gölün aramadan etkilenmeyeceği ifade ediliyor.

Belediye Başkanı da projeye karşı

Hürriyet’ten Ömer Erbil’in haberine göre, Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin Çanakkale Valiliği’ne giderek projenin durdurulmasını istedi:

“Gökçeada’nın organik ada olması için mücadele ediyoruz. Tarım Bakanlığı Türkiye’de 6 havzadan biri olarak adamızı ilan etti. Turizm ve tarımın beraber gitmesini hayal ederken geldiğimiz nokta çok üzücü.

“Önceki yıllar MTA’nın sondaj çalışmaları sırasında sualtı kaynaklarımızın yönü değişti. Maden açılmasını bırakın biz sondaj yapılmasına da karşıyız. Onlarca metre toprağın altına iniliyor ve yeraltı su kaynakları bundan etkileniyor. Dünyada yeraltı su kaynakları açısından dördüncü adayız. Kamuoyu gücüne inanıyoruz ve bu yanlış karardan vazgeçileceğini düşünüyoruz.”

Gökçeada Gönüllüleri: Ruhsat iptali için eylem yapacağız

Maden arama ruhsatının iptali için eylem yapmaya hazırlandıklarını belirten Gökçeada Gönüllüleri Derneği’nden yapılan açıklamada ise şunlar söylendi:

“Yeraltı suları bakımından zengin ve şanslı olan adamızda daha önce yapılan arama çalışmalarında yapılan tahribat nedeniyle sularımızda bulanıklaşma, yol değiştirme ve kayıplar oluştuğunu öğrendik.

“Arama alanı adanın en güzel kumsalını da kapsayan, tarım sulama göletine komşu büyük bir alan. Daha önce sintine merkezi yapılması önlenen, imarla ilgili problemleri büyüyen adamızın bir de böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalması üzücüdür.”