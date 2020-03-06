Altın rekor kırmaya, petrol fiyatları düşmeye devam ediyor

Altın fiyatları Koronavirüs'ün (Kovid-19) etkisini sürdürmesi sebebiyle yükselirken, petrol fiyatları üretim kısıntısındaki belirsizlikler sebebiyle geriledi.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Koronavirüs sebebiyle dünya genelinde vaka sayısı 100.000'i geçerken en az 3.383 kişinin öldüğü belirtildi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) günlük 1,5 milyon varil üretim kısıntısına gitme konusunda fikir birliğine varırken konuyla ilgili olarak Rusya'nın kararı bekleniyordu. Belirsizliklerin devam etmesiyle petrol fiyatları gün içinde yüzde 8,4 düştü.

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Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 8,4 düşerek 45,81 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 3,83 düşüşle 42,18 dolardan işlem görüyor.

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Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.13 düşüşle 17.37 dolardan,

altın, yüzde 0.87 artışla 1,682.60 dolardan,

bakır, yüzde 0.72 düşüşle 2.55 dolardan,

platin, yüzde 4.32 artışla 903.10 dolardan ve

paladyum yüzde 0.14 düşüşle 2,466.00 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 329 liraya, çeyrek altın 538 liraya, Cumhuriyet altını da 2.228 liraya yükseldi.