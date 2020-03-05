OPEC'ten Koronavirüs kararı: Üretimde 1,5 milyon varillik kesinti

Petrol Üreten Ülkeler Örgütü (OPEC), petrol üretiminde günlük 1,5 milyon varil kesinti konusunda anlaşmaya vardı. Karar öncesinde 50,70 dolar olan varil fiyatı, 51,40'ın üzerine çıktı.

OPEC 178. Olağanüstü Toplantısı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştiriliyor. Uluslararası haber kaynaklarının bildirdiklerine göre, toplantıda üye ülkeler günlük 1,5 milyon varillik arz kesintisi hususunda anlaşmaya vardı.

Dünya'nın haberine göre, ülkeler, anlaşma sağlanmasına karşın Rusya'dan sinyal bekliyorlar. Reuters'a konuşan iki OPEC kaynağı bugün Viyana'daki toplantının, üretim kesintilerinde OPEC ile birlikte hareket eden Rusya ile yarın yapılacak zorlu görüşmelerden önce sorunsuz geçeceğini öngördüklerini söylediler.

Üçüncü bir OPEC kaynağı, kota dağılımı hakkındaki görüşmelerin zorlu olacağını belirtti.

"Kovid-19 petrol talebini olumsuz etkiledi"

Cezayir Enerji Bakanı ve OPEC Konferansı Başkanı Muhammed Arkab, geçen aralık ayında OPEC ve OPEC dışı ülkelerle varılan petrol üretiminin düşürülmesi kararının, piyasaları olumlu etkilemek için alındığını kaydederek, "Bununla beraber, Kovid-19'un ortaya çıkmasıyla, virüsün özellikle 2020'nin birinci ve ikinci çeyreğindeki ekonomi ve petrol talebi beklentileri üzerinde belirgin bir olumsuz etkisi olduğu dönemde bulunuyoruz" dedi.

Geçen aralık ayında OPEC ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu OPEC artı ülkeleri, günlük petrol üretiminin 1,7 milyon varil düşürülmesi kararı almış, buna ek olarak Suudi Arabistan gönüllü olarak günlük 400 bin varil üretimde kesinti yapacağını açıklamıştı.

Petrol fiyatları 31 ayın dibini gördü

Petrol fiyatları pazartesi günü son 31 ayın en düşük seviyesini görerek, bu yılki en yüksek düzeyine ulaştığı 8 Ocak'a göre yüzde 32,5 kayıp yaşamıştı. Hafta başında Brent petrolün varil fiyatı 48,40 dolara kadar gerileyerek 24 Temmuz 2017'den bu yanaki en düşük seviyesine düşmüştü.