-Altın Portakal'ın jürileri kadınlardan oluşacak ANTALYA (A.A) - 25.09.2011 - 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin SİYAD ve diğer özel jürileri açıklandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kültür Sanat Vakfının iş birliğiyle gerçekleştirilecek 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin özel jürileri, festivalin ''Ve Kadın Dünyaya Dokundu'' ana teması doğrultusunda kadınlardan oluşturuldu. Altın Portakal Film Festivali programı içinde verilen SİYAD özel ödülü için bu yılın Ulusal Uzun Metraj yarışma filmlerini sinema yazarları Senem Erdine, Müge Turan, Janet Barış değerlendirecek. Festivalin Uluslararası SİYAD jürisinde ise Zeynep Tül Akbal Süalp, Elif Tunca ve Selin Gürel yer alacak. Altın Portakal Film Festivali'nin özel ödülleri arasında ''Seyirci Ödülü'' ve ''Gençlik Ödülü'' de yer alıyor. Seyirci Ödülü, Antalya Kent Konseyi'nin önerdiği isimlerden oluşan jüri tarafından belirleniyor. Bu yılın ''Seyirci Ödülü'' jürisinde Neşe Karel, Ayşe Şap, Tülin Muratçay, Ayşe Akkaya ve Ülkü Sevimli görev yapacak. Seyirci ödülü, Ulusal Uzun Metraj dalında yarışan filmler arasından seçilen filme veriliyor. Festivalin bu yılki ''Gençlik Jürisi'' Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesinden 3, Sinema Kulübünden 3 ve Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV Bölümünden 3 olmak üzere 9 öğrenciden oluşuyor. ''Gençlik Jürisi'' ödülü, uluslararası uzun metraj dalında yarışan filmler arasından belirleniyor. Bu yılın gençlik jürisinde İletişim Fakültesinden Mühübe Demirbaş, Melisa Saka, Gülşah Özcelep, Sinema Kulübü öğrencileri Egenaz Yücel, Utku Şahin, Selin Çetin, Güzel Sanatlar Sinema Televizyon Bölümünden Leyla Topal, Ayça Demir ve Gamze Aydın görev yapacak.