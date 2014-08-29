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Kültür-Sanat

Altın Portakal'ın bu yılki jüri başkanı Yılmaz Erdoğan

51.si düzenlenecek Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nin jüri başkanlığını bu yıl Yılmaz Erdoğan gerçekleştirecek

29 Ağustos 2014 19:48

51. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisi belli oldu. Jüri başkanlığı görevi oyuncu, senarist ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'a verildi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Medya Direktörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl "Gelenekten geleceğe" sloganıyla yola çıkan ve 10-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri  başkanlığına yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncu Yılmaz Erdoğan getirildi.

Erdoğan başkanlığındaki jüride; ödüllü yönetmen, kurgucu ve metin yazarı Belmin Söylemez, sinema ve tiyatro sanatçısı, tiyatro yönetmeni ve akademisyen Bülent Emin Yarar, senarist, oyuncu ve fotoğraf sanatçısı Ebru Ceylan, görüntü yönetmeni Hayk Kirakosyan, edebiyat dünyasının önemli isimlerinden İskender Pala, tiyatro ve sinema oyuncusu, iki Altın Portakal ödüllü Meral Çetinkaya, film müziğinin usta isimlerinden, besteci Selim Atakan ve yer aldığı filmlerin yanı sıra oynadığı dizilerle de ulusal ve uluslararası başarılara imza atan oyuncu Songül Öden'in de yer alacağı bildirildi.

 

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