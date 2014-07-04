Altın Portakal’ı bu sene Elif Dağdeviren düzenleyecek

Türkiye’nin en eski film festivali Antalya Altın Portakal Film Festivali’ni bu sene kimin düzenleyeceği, Antalya’nın belediye başkanının değiştiği 30 Mart yerel seçimlerinden bu yana sinema dünyasında merak konusuydu. Zira Antalya’nın AKP’li yeni belediye başkanı Menderes Türel, göreve geldiği ilk günlerde Altın Portakal’ı belediyeyle birlikte düzenleyen Antalya Kültür Sanat Vakfı’yla (AKSAV) çalışmayacağını açıklamıştı. Türel, AKSAV’da usulsüz işler yapıldığını düşünüyordu. Ayrıca kurum borç batağındaydı. Her ne kadar kurumun borcunun Türel’in önceki belediye başkanlığı döneminde TÜRSAK’ın düzenlediği şatafatlı festivallerden kaldığı söylense de Türel, AKSAV’la çalışmamakta kararlıydı. Bu gelişmeler üzerine genel kurula giden AKSAV’da ise yönetime kimse talip olmadı ve kurum kayyuma devredildi. Yıllardır AKSAV’da bir anlamda belediye görevlisi gibi çalışanların tazminatlarını alıp alamayacağı bile belirsizdi.

Peki Türel, Altın Portakal’ı AKSAV’la yapmayacaksa kimle yapacaktı? Pek çok isim atıldı ortaya. Önce yıllardır Gezici Festival’i düzenleyen deneyimli festivalci Ahmet Boyacıoğlu’nun adı gündeme geldi. Ardından Türel’in daha önce çalıştığı TÜRSAK Vakfı’nın adı geçti. Ancak TÜRSAK’lı son Altın Portakal’da yaşanan bir ‘kadına şiddet’ olayı nedeniyle Türel’in TÜRSAK’a da sıcak bakmadığı söyleniyordu.

Erkan Aktuğ’un Radikal’de yer alan haberine göre, sinema dünyasındaki meraklı bekleyiş kısa süre önce sona erdi. Altın Portakal’ı düzenleme görevinin ‘Dordurmam Gaymak’, ‘Cenneti Beklerken’ gibi filmlerin de yapımcısı Elif Dağdeviren’e verildiği ortaya çıktı. TÜRSAK döneminde de Altın Portakal’da görev yapan Dağdeviren’in şu sıralar sinema çevreleriyle yoğun toplantılar yaptığı ve ekibini oluşturmak için çalışmalarını hızlandırdığı kulağımıza gelen ve birkaç kaynaktan teyid ettiğimiz bilgiler arasında. Hatta Dağdeviren’in festivalin film programını oluşturma görevini ünlü bir sinema yazarına verdiği de söyleniyor.

Tarkan’ın sevgilisi olarak tanındı

Türkiye’nin 1990’lı yılların ortalarında Tarkan’ın sevgilisi olarak tanıdığı Elif Dağdeviren, 1967 tarihinde Ankara doğdu. TED Ankara Koleji’nin ardından Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Dağdeviren, iş hayatına üniveriste yıllarında TRT için film çevirileri yaparak başladı. Aktüel dergisinde muhabirlik, Cosmopolitan dergisinde yayın yönetmenliği yapan Dağdeviren, 1993 yılında ATV için ‘Şimdi Bu Program Çok Moda’ adlı programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. 1995-1997 yılları arasında ABD’ye yerleşerek bir süre Hürriyet gazetesi için röportajlar yaptı. 1997 yılında Hürriyet’in Kelebek ekine yayın yönetmeni oldu. Köşe yazılarına burada devam etti. 1998 yılında ortağıyla imedya.com ve netbul.com’u kuran Dağdeviren, son yıllarda yapımcılıkla uğraşıyor. ‘Beyza’nın Kadınları’, ‘Dondurmam Gaymak’, ‘Cenneti Beklerken’ gibi filmlerin yapımcılığını üstlenen Dağdeviren’in ‘Heberler’, ‘Kelebek Etkisi’ gibi birçok TV programının da yapımcısı.