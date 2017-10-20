Altın Portakal'da perdesi kapatılan '54. Ulusal Yarışma' İstanbul'da başladı

Uluslararası Antalya Film Festivali Ulusal Yarışması’nın iptal edilmesine tepki olarak yönetmen Kaan Müjdeci’nin öncülüğünde İstanbul'da düzenlenen ’54. Ulusal Yarışma’ başladı.

Jürisinde Kadir İnanır, Sevin Okyay, Hülya Uçansu, Nihal Yalçın, Sarkis ve Tayfun Pirselimoğlu’nun yer aldığı 54. Ulusal Yarışma, bugün, Halit Refiğ imzalı Gurbet Kuşları ile açılışını yapıyor.

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Ödül töreni gecesine kadar Beyoğlu Sineması’nda gerçekleşecek gösterimlerle, 54. Ulusal Yarışma’da yarışacak 8 film izleyiciyle buluşacak.

1999’dan bu yana Antalya Film Festivali’nde Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği – ÇASOD tarafından verilen Yıldırım Önal Anı Ödülü, festivalin bu sene Yıldırım Önal Anı Ödülü, sinema ve tiyatroda yarattığı karakterlerle Türkiye seyircisinin gönlüne de taht kuran değerli oyuncu Ayşen Gruda’ya verilecek.

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26 Ekim’de gerçekleşecek ödül töreninde jürinin değerlendirdiği filmler, En İyi Film, Yönetmen, Senaryo, Kadın ve Erkek Oyuncu olmak üzere toplam beş kategoride ödüllendirilecek.