Kaan Müjdeci'den Menderes Türel'e: Ben sanatçıyım, belediye başkanıyla polemiğe giremem...

Bu yıl 54'üncüsü düzenlenecek Antalya Film Festivali'nden "ulusal yarışma" kategorisinin kaldırılması sonrası başlayan tartışmalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in, "Ulusal film yarışmalarıyla uluslararası film yarışmasının bulunduğu bir festivali karşılaştırmak elmayla armudu karşılaştırmaktan öteye gitmez" ifadesiyle boyutlandı.

Türel'in "Devrim yaptık" dediği karara tepki gösteren sanatçılar, "ulusal yarışma"yı İstanbul'da düzenlemeye karar vermişti. Kadir İnanır, Sevin Okyay, Tayfun Pirselimoğlu, Sarkis, Hülya Uçansu ve Nihal Yalçın, Antalya Film Festivali ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek "54. Ulusal Yarışma"da jüri üyeliği görevini üstleneceklerini açıklamışlardı. Alternatif festivalin organizasyonunu yönetmen Kaan Müjdeci üstlenmişti.

"Ben bir sanatçıyım, belediye başkanıyla polemiğe girmeyi doğru bulmuyorum"

Alternatif festival için hazırlanan internet sitesi ise tartışmalara konu oldu. Antalya Film Festivali'nin websitesine benzer şekilde hazırlanan "sanat işi" Menderes Türel tarafından tepkiyle karşılandı. Türel, "Bunu yapanlar, senelerdir Türk sinemasında telif haklarında çok sıkıntılar yaşamış insanlar. Bizim festival sitemizin aynısını kopyalayarak yaptılar" dedi. Söz konusu internet sitesinin giriş bölümünde yer alan ve kendisine atfedilen sözlerle ilgili olarak "Şimdi bu tamamen yalan, tamamen yanlış; tamamen fake site üzerinden, hem de alternatif festivali düzenleyenin yaptığı bir işlem" diye konuştu.

Alternatif festival için hazırlanan "antalyafilmfestivali.net" internet sitesinde Türel'e atfen verilen şu ifade yer alıyor:

"Bir basın açıklaması gerçekleştiren Menderes Türel, 'Ulusal Yarışma’nın iptali kararından vazgeçtiğimizi belirtmek isterim. Festivalimizin ilk hedeflerinden birinin yerli sinemamızı desteklemek olduğunu bir kez daha vurgulamak gerekiyor. Sinemacı dostlarıma, beni bu hatadan döndürdükleri için bir kez daha teşekkür ediyorum' dedi."

Antalya Film Festivali, her yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleniyor.



Menderes Türel'in işaret ettiği isim ise, "54. Ulusal Yarışma" için hazırlanan sitenin tasarımını üstlenen yönetmen Kaan Müjdeci'ydi.

T24'e konuşan Müjdeci, bahsi geçen sitenin içeriğine ilişkin olarak avukatları ile görüştüğünü ve herhangi bir hukukî sıkıntının bulunmadığını belirtti; "Hazırladığımız ilk siteyi kapattılar. Tekrar açtık. Onlar kapattıkça biz yine açmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

İnternet sitesinin girişine "Bu websitesi, eleştirel bir sanat projesi olarak, Kaan Müjdeci tarafından tasarlanmıştır. Projenin, bu websitesinde adı geçen film festivali, festivalin düzenleyicisi ve yürütücüsü olan kurum veya şahıslar ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır" diye not düştüklerini vurgulayan Müjdeci, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Ben bir sanatçı olarak, bir belediye başkanıyla polemiğe girmeyi doğru bulmuyorum. Benim bu tartışmayı festivalin direktörüyle yürütmem gerekir. Asıl amacım da, hali hazırda bulunan ekiple, festivalin nasıl daha iyi hale getirileceğini anlatmaktı."

"Menderes Türel haklı"

Müjdeci, Türel'in "İnadına bir yaklaşım veya karikatürize anlayışla düzenlenen festivallerin Türk sinemasına ne katkı sağlayacağını zaman gösterecektir" ifadesiyle ilgili olarak da "Sayın Menderes Türel çok haklıdır, Antalya Film Festivali’ni dönüştüğü bu karikaturize halden kurtarıp eski ciddiyetini kazandırmak için elinden geleni yapacağına inanıyorum" dedi.

"Edirne Belediye Başkanı çıkıp, 'Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden yağı kaldırıyorum' dese..."

Antalya Film Festivali'nden "ulusal yarışma" kategorisinin kaldırılmasını, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden kispet ve yağ'ın kaldırılmasına benzeten Müjdeci, şunları söyledi:

"Antalya Film Festivali halkındır, filmleri üretenlerindir. Mesela Kırkpınar Yağlı Güreşlerini ele alalım. Bu güreşlerin orjinal bir yapısı olmakla beraber tüm Türkiye’ye aittir. Şimdi Edirne Belediye Başkanı dese ki ‘Bu sene güreşler kispetle değil de mayoyla yapılacak ve tüm dünyadan da güreşçiler katılacaktır, yağı da kaldırıyorum’, bu nasıl karşılanır? Antalya Film Festivali’nin uluslararası düzeye yükselmesi hedefleniyorsa, tam olarak da bu sebepten orjinalliğinin korunması gerekir. Kendi değerlerinin orjinalliğine sadık kalarak Venedik Film Festivali’nde ödüllendirilmiş bir yönetmen olarak Antalya Belediyesi’ni değerlerine sahip çıkmaya davet etme sorumluluğundan kaçamıyorum."

"Bu emaneti Antalya'ya vermeye hazırız"

Kaan Müjdeci, Menderes Türel'e yaptığı çağrıda "Sinemaya olan ilgi ve sevgisini samimi buluyor ve doğru yönlendirilip yönlendirilmediğiyle ilgili kendisini düşünmeye davet ediyorum. Lütfen film listesini bir daha gözden geçirsin" dedi.

"O liste Avrupa’da da Türkiye’de de gülümsemeyle karşılandı. Bu ciddiyetsizlik son bulmalı. Ulusal yarışma Antalya’nındır ve mutlaka Antalya’ya iade edilmelidir" ifadesini kullanan Müjdeci, sözlerini "Biz elimizde bulunan emaneti saygıyla tutmaya çalışıyoruz. Bu emaneti Antalya’ya geri vermeye hazırız. 20 Ekim’de gerçekleşecek olan açılışımızda kendisini ve ekibini aramızda görmek isteriz" diye noktaladı.