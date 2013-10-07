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Kültür-Sanat

Altın Portakal'da Münir Özkul 'ölen sanatçılar' arasına katıldı

Mustafa Akaydın’ın gafını, gecenin sunuculuğunu yapan oyuncu Mete Horozoğlu 'Münir Özkul ölümsüzdür' diyerek düzeltti

07 Ekim 2013 12:53

50. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali’nde ‘50. Yıl Özel Ödülleri’ önceki akşam dağıtıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve AKSAV Şeref Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Akaydın yanlışlıkla Münir Özkul'u "öldürdü."

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve AKSAV Şeref Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Akaydın yaptığı konuşmada, “Bu sene yaprak dökümü yaşandı. Tuncel Kurtiz, Turgut Özakman gibi ustaları kısa bir süre önce kaybettik. Daha önce yitirdiğimiz Adile Naşit, Ayhan Işık, Belgin Doruk gibi ustaları saygıyla anıyoruz” dedi. Akaydın, konuşmasında dil sürçmesiyle Münir Özkul’u da vefat eden sanatçılar arasında saydı.

Akaydın’ın bu gafını, gecenin sunuculuğunu yapan oyuncu Mete Horozoğlu “Münir Özkul ölümsüzdür” diyerek düzeltti.

Daha önce de sosyal medyada ‘Münir Özkul öldü’ şeklinde söylentiler yayılmış, kızı Güner Özkul “Yeter artık! Babamı yaşarken öldürmeyin” demişti.

 

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