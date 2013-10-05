Altın Portakal'da Kırım için gözyaşı döküldü

Kırım Tatarlarının 1944 sürgününü konu alan ilk film Haytarma’nın Türkiye prömiyeri, 50’nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yarışma dışı gösterimle yapıldı.

Antalya Kültür Merkezi (AKM) Perge salonunda gösterilen filmi izlemek için Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Kırım Tatarları Antalya’ya geldi. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Murteza Esenkal başta olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Konya’dan Kırım Tatar derneklerinin çok sayıda temsilcisi salonda yer aldı. Sürgünü yaşayan isimlerden ve ‘Kırım Tatar Milli Hareket emektarı’ addedilen Ayşe Seytmuratova da filmin gösterimi için Antalya’da olan isimler arasındaydı.

Emre Baylan'ın Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, Seytmuratova’nın konuşması salonda ayakta alkışlandı. Türkiye’de yaşayan Kırım Tatarları'nın 1944 yılında yaşadıkları sürgünü anlatan film, Altın Portakal Heykelciği ile ödüllendirdi. Haytarma filminin genel yapımcısı Lenur İslamov, sadece festivalde filmi göstermek amacında olmadıklarını belirterek, “Türk seyircisinde heyecan uyandırmak, ona 20’nci yüzyılın büyük facialarından biri olan Kırım Tatar sürgününü anlatmak ve Türkiye’de yaşayan Kırım Tatar diasporasına tarihi vatanlarıyla bağlarını kaybetmemeleri çağrısında bulunmaktır” diye konuştu.

Yönetmenliğini ve başrol oyunculuğunu Ahtem Seytablayev’in üstlendiği Haytarma’da Rus ve Ukraynalı oyuncularla birlikte Kırım sürgününü yaşamış birçok kişi de rol aldı. 87 dakikalık film, iki kez Sovyetler Birliği Kahramanı madalyasına layık görülen Kırım Tatar avcı pilotu Amethan Sultan'ın hayatı ve Kırım Tatarlarının 18 Mayıs 1944'de Stalin tarafından sürgün edilmesini konu alıyor.