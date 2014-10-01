Altın Portakal'da Gezi sansürü

51. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, Gezi Direnişi’ni konu alan “Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek” adlı belgesel film yarışma seçkisinden çıkarıldı. Ön jürinin yarışmaya değer bulduğu Reyan Tuvi’nin belgeseli, festival yönetiminin sansürüne uğradı.

Film Gezi Parkı'nı konu alıyor

33. İstanbul Film Festivali’nde de gösterilen belgesel film, Gezi Parkı Direnişi’ne odaklanıyor. Film, Gezi’de yerini alan farklı yaşam tarzlarına ve ideolojilere sahip karakterlerin, kaderlerini değiştirme içgüdüsüyle, yeryüzünü nasıl hayal ediyorlarsa Gezi’de de öyle bir dünya kurmak için verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

Ulusal Belgesel Yarışması’nın Berke Baş, Ayşe Çetinbaş, Seray Gençön’den oluşan ön jürisi, festivale başvuran belgesel filmler arasından 15 filmi yarışmaya değer bulduklarını ve filmleri festival yönetimine bildirdiklerini, ancak daha sonra festival yönetimi tarafından kamuoyuna açıklanan yarışma filmleri listesinden seçmiş oldukları “Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek” filminin çıkarıldığını bildirdi.

'Bir filmin içeriği TCK'ya göre değerlendirilemez'

Ön jüri üyeleri, filmin “Türk Ceza Kanunu’nun 125. ve 299. maddelerine aykırı ifade ve içerik ihtiva ettiği” gerekçesiyle çıkarılmış olduğunun bildirildiğini belirtti. Üyeler, bir belgesel filmin içeriği ne olursa olsun TCK’ye göre değerlendirilmesini ve listeden çıkarılmasını bir sansür olarak nitelediler. Bu durumu kabul edilemez bulduklarını festival yönetimi ile paylaşmalarına ve bu durumun düzeltilmesini talep etmelerine karşın festival yönetiminin kararını değiştirmediğini vurguladılar.

TCK’nin 125. maddesi “Şerefe Karşı Suçlar” başlığında hakaret olarak, 299. maddesi ise “Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar” başlığı altında Cumhurbaşkanına hakaret olarak tanımlanıyor.

'Sanat siyasetin üstündedir'

Ön jüri üyesi Ayşe Çetinbaş, gazetemize yaptığı açıklamada, bu şartlarda, böyle bir sansürün hiçbir şekilde parçası olmayacaklarını ifade ederek bu kararı tanımadıklarını söyledi. Çetinbaş, “Filmin içeriği ne olursa olsun TCK’nin maddelerine göre değerlendirilip seçkiden çıkarılamaz. Bu açıkça

bir sansürdür” dedi.

Anımsanacağı üzere, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, temmuz ayında düzenlenen festivalin basın toplantısında, Gezi Direnişi konulu filmlerin festivalde yer alıp alamayacağıyla ilgili sorular üzerine “Sanat siyasetin üstündedir. Bizim kapımız herkese açık” diye yanıtlamıştı.