Altın Portakal'ın programı belli oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek, 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin 3-10 Ekim 2020 tarihlerinde düzenleneceğini belirtti.

Uzun metraj, belgesel ve kısa metraj dallarında yapılacak ulusal yarışmalara bu yıl Türkiye’de ilk gösterim koşulu getirildi. 1 Kasım 2019 tarihinden sonra tamamlanmış ve 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden önce Türkiye’de halka açık ticari veya özel gösterimi yapılmamış ve yurt içinde bir festivale katılmamış, Türkiye yapımı filmler Antalya’da yarışabilecek. Ulusal yarışmalarda toplam 860.000 TL tutarında ödül dağıtılacak.

Türkiye’de ilk gösterimi yapılacak yabancı filmlerin katılacağı Altın Portakal Uluslararası Film Yarışması’na filmler davet yolu ile seçilecek. Türkiye film endüstrisinin gelişimini desteklemeyi, Türkiye’den projeler için ortak yapım fırsatlarını genişletmeyi, Türkiye ve uluslararası film endüstrisi arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlayan Antalya Film Forum, bu yıl 5-7 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenecek.

2019 yılında başlayan ve Türkiye’deki üniversitelerde Radyo, Televizyon, Sinema, Medya, İletişim ve Görsel Sanatlar eğitimi alan 150 öğrencinin katıldığı Altın Portakal Sinema Okulu, kapsamı gelişerek devam edecek.

Altın Portakal TIR'ı ilçeleri gezecek

Festivalde ayrıca Dünya sinemasından seçkiler, özel gösterimler, çocuk filmleri, canlı müzik eşliğinde sessiz filmler yer alacak. Antalya’nın ilçelerine filmler götüren ‘Altın Portakal Sinema TIR'ı da gösterimlerini sürdürecek.

Festival kapsamında yapılacak yarışmaların yönetmeliklerine buradan ulaşılabilir.